Jon Jones abre o jogo sobre luta contra Alex Poatan no UFC

A luta entre Jon Jones e Alex Poatan é um das mais esperadas pelos fãs do UFC em 2026. Desde a troca entre os lutadores nas redes sociais, há expectativa é que o confronto aconteça na Casa Branca, evento que fez o ex-campeão desistir da aposentadoria. A confirmação, no entanto, depende de Dana White que não parece estar de acordo com o duelo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Nenhuma luta foi anunciada para o evento histórico na casa presidencial dos Estados Unidos, agendado para o dia 14 de junho. Apesar disso, os rumores sobre possíveis duelos tomaram conta do mundo das lutas. Entre as possibilidades, Jones x Poatan pelo peso-pesado se destaca entre os torcedores.

Segundo o lutador norte-americano, em entrevista ao "Red Corner MMA", a recepção de Dana White sobre o duelo não é das melhores. O presidente do UFC já havia, inclusive, manifestado ceticismo em confiar novamente em Jones para um evento desse porte após o episódio com Aspinall.

continua após a publicidade

— Pereira quer lutar comigo, mas não acho que o Dana White vá permitir que isso aconteça. Vai ser interessante ver o que o Dana quer — disse Jones.

Na ocasião, Tom Aspinall esteve fora do octógono por meses após a defesa do cinturão interino em busca de um combate contra Jones, que nunca aconteceu. A aposentadoria do norte-americano, então, foi anunciada em junho, e o inglês foi promovido ao título linar pelo UFC.

continua após a publicidade

➡️ Diego Lopes promete corrigir erros em busca de título do UFC: 'Aprendi a lição'

Jon Jones chegou a implorar ao presidente do UFC

Jones tentou ainda fazer um apelo direto a Dana White, garantindo que está pronto. Em busca da aprovação, a lenda do MMA aproveitou para "implorar" ao presidente do UFC para compor o card no jardim presencial dos Estados Unidos.

— Eu realmente espero que aconteça. Dana, por favor, irmão. Estou treinando, me sinto ótimo, estou saudável. Seria uma honra representar nosso país e fazer o que eu faço de melhor — implorou Jones, em entrevista ao "The Schmo".