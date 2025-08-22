menu hamburguer
Mais Esportes

Entenda por que brasileiro do UFC Xangai tem nome de uísque

Brasileiro não vence desde 2023 e luta acontece neste sábado (23)

Brasileiro Johnny Walker comemora a vitória no UFC Charlotte. (Foto Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Brasileiro Johnny Walker comemora a vitória no UFC Charlotte. (Foto Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
16:45
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste sábado, o carioca Johnny Walker - que não vence desde 2023 - terá um desafio e tanto na luta principal do UFC Xangai, na China. Afinal, o brasileiro tentará ser o primeiro da organização a derrotar o chinês Zhang Mingyang, 14º da categoria meio-pesado.

➡️ UFC Xangai neste sábado: Horário e onde assistir

➡️ UFC Xangai: Johny Walker bate peso

➡️ Charles do Bronx fala sobre aposentadoria do UFC: 'Eu nem pensei'

Embora seu nome lembre muito o de uma famosa marca de uísque, o lutador brasileiro diz que a inspiração nada tem a ver com a bebida.

- Meu pai nem bebe - costuma dizer, nas entrevistas, o brasileiro, que nasceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. E seu nome, na verdade, é Walker Johnny.

Das 19 vitórias do anfitrião em 25 lutas na carreira, três foram no UFC, onde estreou fevereiro de 2024: contra o brasileiro Brendson Ribeiro, Ozzy Diaz e Anthony Smith, todos por nocaute no 1° round.

Tanto Walker quanto Mingyang são conhecidos pelo poder de nocaute, o que deve acontecer novamente neste sábado. O brasileiro viveu sua melhor fase na principal organização de MMA do planeta entre 2022 e 2023. Naquela época, o lutador sul-americana derrotou Ion Cutelaba, Paul Craig e Anthony Smith, sendo dois deles pela via rápida ainda no 1º round. O último triunfo de Walker foi em maio de 2023.

Abaixo, como foi a encarada entre o brasileiro e o chinês:

No vídeo abaixo, uma das finalizações do lutador chinês no UFC:

Como foi a pesagem

Johnny Walker venceu a balança na última quinta-feira (21) e confirmou a luta principal do UFC Xangai, contra o atleta da casa Zhang Mingyang. O carioca cravou a marca limite da categoria dos meio-pesados (93 kg), com 93,4 kg na balança, enquanto seu adversário pesou 92,9 kg. 

Durante a pesagem, todos os 24 atletas bateram a pesagem. Além de Walker, o Brasil também conta com outro representante em Xangai, o paranaense Michel Pereira, que pesou 84,3 kg contra 83,9kg de seu adversário Kyle Daukaus (vídeo abaixo).

Susto

O ‘co-main event’ do UFC Xangai foi ameaçado durante a pesagem oficial. Rumores de um possível cancelamento surgiram devido a problemas no corte de peso de Brian Ortega, que subiu na balança e cravou 69,4 kg, bem acima do limite original dos pesos-penas (66 kg).

No entanto, o confronto foi mantido. Após negociação entre as partes, a luta foi promovida para um peso-combinado de 69,4 kg. O adversário de Ortega, Aljamain Sterling, aceitou as condições e também pesou a marca combinada. Mesmo sem ter que desidratar o corpo até 66 kg, Ortega pareceu bastante debilitado durante a encarada com ‘Aljo’, mas o combate está confirmado para o evento em Xangai.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Johnny Walker e Zhang Mingyang durante a pesagem para o UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram)

Card Principal - sábado (23), a partir das 7h (horário de Brasília)

  • Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) vs. Zhang Mingyang (CHN)
  • Peso combinado (69,4 kg): Brian Ortega (EUA) vs. Aljamain Sterling (EUA)
  • Peso-pesado: Sergei Pavlovich (RUS) vs. Waldo Cortes-Acosta (DOM)
  • Peso-mosca: Sumudaerji (CHN) vs. Kevin Borjas (PER)
  • Peso meio-médio: Taiyilake Nueraji (CHN) vs. Kiefer Crosbie (IRL)

Card Preliminar - sábado (23), a partir das 4h (horário de Brasília)

  • Peso-leve: Maheshate Hayisaer (CHN) vs. Gauge Young (EUA)
  • Peso-mosca: Charles Johnson (EUA) vs. Lone'er Kavanagh (ING)
  • Peso-leve: Rong Zhu (CHN) vs. Austin Hubbard (EUA)
  • Peso-médio: Michel Pereira (BRA) vs. Kyle Daukaus (EUA)
  • Peso-pena: Yi Zha (CHN) vs. Westin Wilson (EUA)
  • Peso-galo: Xiao Long (CHN) vs. Su Young You (KOR)
  • Peso meio-pesado: Uran Satybaldiev (KGZ) vs. Diyar Nurgozhay (KAZ)

