UFC Xangai: Brasileiro sofre nocaute brutal em 43 segundos; vídeo
''Paraense Voador'' amarga terceira derrota seguida dentro da organização
O UFC retorna a Xangai pela primeira vez desde 2017 neste sábado e o card preliminar já trouxe bastante ação. Infelizmente para o torcedor brasileiro, o principal destaque ficou por conta da derrota de Michel Pereira. O ‘’Paraense Voador’’ foi nocauteado por Kyle Daukaus em apenas 43 segundos e amargou sua terceira derrota seguida.
A situação de Pereira, que também é conhecido como ‘’Demolidor’’, ficou bastante complicada dentro da organização. Daukaus havia entrado na luta apenas alguns dias atrás, como substituto do brasileiro Marco Túlio, que se machucou. Era esperado, portanto, que Michel conseguisse sua primeira vitória desde maio de 2024.
Finalização rara abre os trabalhos no UFC Xangai
Na primeira luta do UFC Xangai, o quirguiz Uran Satybaldiev conquistou uma histórica vitória sobre Diyar Nurgozhay, doa Cazaquistão. Após levar o cazaque a knockdown e atacar uma chave kimura, Satybaldiev conectou um estrangulamento ezequiel, uma das finalizações mais raras do MMA.
Foi apenas a sexta vitória por ezequiel na história do UFC, colocando Satybaldiev em um raro panteão de finalizadores dentro da organização.
Outros grandes nocautes no card preliminar
Charles Johnson, um dos atletas mais experientes do peso mosca, mostrou porque segue sendo um dos principais nomes da divisão. O norte-americano, que é o número 15 do ranking até 57kg do UFC, conquistou grande vitória nas preliminares do UFC Xangai.
Diante do inglês Lone’er Kavanagh, ‘’InnerG’’ brutalizou, conquistando um grande nocaute no segundo round e deve avançar nos rankings na próxima semana com o decisivo triunfo.
Para delírio da torcida local, o chinês Yi Zha precisou de apenas 37 segundos para vencer o norte-americano Westin Wilson.
Zha ignorou o pedigree de caratê de Wilson e a desvantagem na envergadura, utilizou ganchos de esquerda para balançar o rival e, em menos de um minuto, levou o norte-americano a nocaute de forma brutal. Com uma sequência impressionante de golpes, Yi Zha colocou Westin Wilson apagado e sentado na grade do octógono.
Veja resultados das preliminares do UFC Xangai:
Peso meio-pesado: Uran Satybaldiev (KGZ) venceu Diyar Nurgozhay (KAZ) por finalização
Peso leve: Gauge Young (EUA) venceu Maheshate Hayisaer (CHN) por decisão
Peso mosca: Charles Johnson (EUA) venceu Lone'er Kavanagh (ING) por nocaute
Peso leve: Rong Zhu (CHN) venceu Austin Hubbard (EUA) por decisão
Peso-médio: Kyle Daukaus (EUA) venceu Michel Pereira (BRA) por nocaute
Peso-pena: Yi Zha (CHN) venceu Westin Wilson (EUA) por nocaute
Peso galo: Su Young You (KOR) venceu Xiao Long (CHN) por decisão
