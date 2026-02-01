Alexander Volkanovski defendeu seu cinturão com maestria contra Diego Lopes no UFC 325 neste sábado (31). Como de costume, o campeão dos penas foi perguntado sobre quem seria o adversário a seguir e dois nomes foram citados: Movsar Evloev e Lerone Murphy. A resposta, no entanto, não agradou o brasileiro Jean Silva.

Segundo o número 6 do ranking do UFC, a ausência de seu nome entre os possíveis rivais de Volkanovski se trata de uma estratégia do campeão para "pegar leve" no octógono. O australiano foi, então, desafiado pelo brasileiro com direito a pedido de ajuda para Ilia Topuria.

— Eu sei que Volkanovski está pedindo para [Movsar] Evloev, não sei o quê. Ele está pedindo para os caras não se machucarem. Cara, sinto muito em te informar, mas se você quer se manter bem e não se machucar, eu te entendo. Mas se você quer lutar com um cara que bate forte, eu sou o cara certo e vou te contar mais. Vou para o campo de treinamento com o [Ilia] Topuria para te quebrar. Te aviso. Te aviso, eu vou para lá — disse Jean.

Desde que entrou para o UFC, Alexander perdeu para apenas dois lutadores em três disputas pelo cinturão diferentes. As duas primeiras derrotas foram para Islam Makhachev, ambas em 2023, quando Volk se arriscava no peso-leve. No ano seguinte, o retorno aos penas também não terminou bem: uma dura revés contra Ilia Topuria.

Durante a coletiva, ao ser questionado sobre a declaração de Jean, o campeão relembrou um problema para além do octógono que vem afetando o brasileiro. O australiano ainda destacou que a "chateação" do peso-pena está ligada a sua relação com Maurício Ruffy – que esteve na Austrália para treinar com Volkanovski em preparação para o UFC 325.

— Ele disse que (trabalharia com Topuria)? OK. Acho que ele está um pouco chateado com a questão do Ruffy. Fizemos um treinamento juntos e ele é obviamente um cara muito bom. Uma das pessoas mais legais que você vai conhecer e, obviamente, ele só queria trabalhar comigo. Acho que o Jean Silva levou isso a sério. Supostamente, não sei se é verdade que ele não segue mais o Ruffy. Não deveria ser assim. Não sei por que ele está tão chateado com isso — respondeu Volkanovski.

Relação entre Ruffy e Volkanovski levantou alerta entre os fãs da Fighting Nerds

O distanciamento de Maurício com a Fighting Nerds se tornou um dos principais assuntos antes da luta do brasileiro contra Rafael Fiziev. Pela sua longa estadia na Austrália, rumores cresceram sobre uma possível saída da equipe paulista. Paralelamente a isso, ficou conhecido que Jean Silva havia parado de seguir o companheiro nas redes sociais – o que aumentou as teorias de uma briga entre os lutadores.

No entanto, o próprio Ruffy fez questão de colocar um ponto final na polêmica. Durante a coletiva pré-UFC 325, o brasileiro ressaltou que segue como um "Nerd" e admitiu que também se sentiu em casa junto de sua equipe australiana, já que ele também pôde ajudar Volkanovski a se preparar para a luta principal do evento deste sábado (31).

— Com certeza (a Freestyle MMA) também é minha casa, mas sou um Fighting Nerds também. Sempre serei um Fighting Nerd. Aprendi muito e aprendo muito todos os dias com todos eles, com o Pablo e toda a equipe. Eles não estão aqui comigo por motivos maiores. Sei que hoje tenho uma casa aqui na Austrália e quando eu quiser posso vir treinar, passar tempo com eles e acima de tudo fiz grandes amigos — disse Ruffy.

Maurício Ruffy antes da ação no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

