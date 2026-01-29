Do Bronx garante trocação franca contra Holloway no UFC 326

No meio de sua preparação para o UFC 326, Charles Do Bronx mandou um recado direto e reto a Max Holloway, seu adversário na luta principal do evento. O brasileiro declarou que está pronto para aceitar o desafio usual do havaiano, que gosta de ''ligar o helicóptero'' e trocar golpes no centro do octógono no fim de suas lutas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Recentemente, um vídeo foi postado no perfil de um colega de treinos de Charles em que o ex-campeão aparecia ''treinando'' a sequência final de Holloway e a mídia viralizou no meio do MMA, com fãs indo à loucura com a possibilidade de dois dos melhores lutadores do mundo chegarem à troca de golpes sem defesa no fim da luta.

Ao site MMA Junkie, Charles confirmou que tem treinado essa sequência e negou que o vídeo tenha sido uma provocação a Max, mas disse que quer saber quem tem mais ''poder de fogo'' no UFC 326.

continua após a publicidade

— Vou ser bastante honesto, muita gente achou que era trash talk ou uma piada, mas não era. Eu sou um lutador de MMA, um lutador completo. Se está na hora da trocação, vou trocar. Se for para colocar a luta para baixo, eu vou botar para baixo. A luta começa em pé, e eu confio no meu boxe e no meu muay thai. Se ele me chamar para ''cair para dentro'', eu vou ficar na frente dele. Vamos ver quem tem mais poder de fogo. Estou pronto —exclamou o ''Leão Embaçado''.

Do Bronx vem de vitória sobre Gamrot no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)

Plano de Holloway para o UFC 326

Nas últimas semanas, Max Holloway declarou que o jeito mais ''durão'' de ganhar de alguém como Do Bronx seria finalizá-lo. Isso porque o brasileiro é tido como o maior finalizador da história do UFC e é o líder de finalizações na organização, com 17.

continua após a publicidade

Charles disse não acreditar que este será o plano de Holloway e disse duvidar que o havaiano irá tentar colocá-lo para baixo em qualquer momento da luta.

— Eu acho que ele só disse isso por conta do vídeo que viralizou. Ele não vai tentar me levar para baixo em nenhum momento.

O duelo entre Holloway e Oliveira é válido pelo cinturão BMF do UFC e é uma revanche. No primeiro duelo entre os dois, ainda no peso pena, Max levou a melhor, superando Do Bronx por nocaute técnico, em 2015.

+Aposte no UFC 325 deste final de semana

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.