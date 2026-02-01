UFC 325: Diego perde segunda chance de título; brasileiros ganham
Diego Lopes não foi páreo para o campeão Alex Volkanovski no UFC 325
O UFC 325 acabou terminando de forma melancólica para o Brasil. Apesar de ter tido boa performance e ficar perto da vitória no fim, Diego Lopes perdeu novamente para o campeão Alexander Volkanovski e deixou escapar a segunda chance de se tornar dono do cinturão peso pena do Ultimate.
Com mais um triunfo sobre Lopes, o australiano igualou o lendário José Aldo em vitórias em lutas pelo cinturão dos penas e segue acrescentando ao seu legado. O próximo adversário de Volkanovski deve ficar entre Movsar Evloev e Lerone Murphy, com outro brasileiro, Jean Silva, correndo por fora.
O main event do UFC 325
O duelo começou de forma muito parecida com a primeira luta entre os dois. Como main event do UFC 325, o combate prometia muito e demorou a começar a entregar, com os dois se estudando bastante. Volkanovski usou novamente de sua experiência para conquistar os primeiros assaltos.
No terceiro round, porém, Diego Lopes foi mais agressivo e acabou recompensado com um flashdown, quando conectou um golpe que desmontou o campeão momentaneamente. A torcida, que lotou o UFC 325, manteve o australiano alerta. Porém, no retorno para o quarto assalto, mais do mesmo: Volkanovski bailando pelo octógono e acertando golpes duros com os punhos, enquanto o brasileiro pouco produzia e se contentava com chutes baixos.
No último assalto, porém, Lopes foi para o tudo ou nada, e Volkanovski quase se complicou ao querer controlar os últimos cinco minutos com seu grappling. O australiano precisou defender-se de um início de mata-leão após o brasileiro pegar suas costas e também ''segurou a onda'', quando Diego tentou um armlock. No fim, mais um triunfo de Volkanovski e mais uma frustração para o MMA brasileiro.
Vitórias do Brasil no UFC 325
Após uma porção preliminar de emoções distintas, com lutas emocionantes e alguns duelos bastante monótonos, o UFC 325 entrou no card principal com tudo. Após vitória fulminante de Quinlan Sallkilld, o Brasil entrou no octógono pela primeira vez com Tallison Teixeira.
Mostrando boas quedas diante de Tai Tuivasa, o peso pesado brasileiro controlou o dono da casa no chão nos dois primeiros rounds, conseguindo chegar na montada, mas seu condicionamento físico o impediu de causar danos maiores ao adversário. Este, por sua vez, mostrou muita raça ao se manter na luta, mesmo em desvantagem durante os dez primeiros minutos.
No último assalto, Tuivasa foi com tudo, mas também estava esgotado e, apesar de ameaçar Talllison com boas mãos, não conseguiu nocautear o brasileiro. Teixeira voltou à coluna das vitórias, mas seguem dúvidas acerca do seu cardio.
Se Tallison manteve algumas dúvidas, com Maurício Ruffy elas foram dissipadas. Após a decepcionante derrota para Benoit St. Denis, o brasileiro teve atuação de gala diante do perigoso Rafael Fiziev.
O azerbaijano começou melhor, acertando bons chutes baixos e enquadrando o brasileiro no octógono. Ruffy, porém, foi lendo os movimentos do adversário e, aos poucos, se soltou. No minuto final do primeiro assalto, Maurício começou a acertar golpes duros em Fiziev.
No segundo assalto, Ruffy não se deixou encurralar tanto e passou a atacar ao invés de contra-atacar. Em um desses, o brasileiro conectou um direto duro em Rafael, que ficou grogue, mas se manteve em pé. Logo depois, porém, ele acabou caindo e Maurício foi apenas conferir.
Após o duelo, o peso leve desafiou Paddy Pimblett ou Conor McGregor e pediu uma vaga no UFC Casa Branca.
RESULTADOS
UFC 325
📆 Data: 31 de janeiro de 2026
🌍 Local: Qudos Bank Arena, Sydney (Austrália)
Card Principal
Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes por decisão unânime
Peso leve: Benoit Saint-Denis venceu Dan Hooker por nocaute técnico no Round 2
Peso leve : Maurício Ruffy venceu Rafael Fiziev por nocaute técnico no Round 2
Peso pesado: Tallison Teixeira venceu Tai Tuivasa por decisão unânime
Peso leve: Quillan Salkilld venceu Jamie Mullarkey por finalização (mata-leão) no Round 1
Card Preliminar
Peso meio-pesado: Billy Elekana venceu Junior Tafa por finalização (mata-leão) no Round 2
Peso médio: Cam Rowston venceu Cody Brundage por nocaute técnico no Round 2
Peso médio: Jacob Malkoun venceu Torrez Finney por decisão unânime
Peso meio-médio: Jonathan Micallef venceu Oban Elliott por finalização (mata-leão) no Round 2
Peso pena: Kaan Ofli venceu Yizha por decisão majoritária
Peso leve: Don Mar Fan venceu Sang Wook Kim por decisão unânime
Peso pena: Keiichiro Nakamura venceu Sebastian Szalay por nocaute técnico no Round 3
Peso galo: Lawrence Lui venceu Sulang Rangbo por decisão dividida
