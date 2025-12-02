A penúltima defesa de cinturão da temporada 2025 será entre o campeão Alexandre Pantoja e a jovem promessa Joshua Van. Enquanto o brasileiro terá a experiência a seu lado, o lutador de 24 anos confia na sua força em adaptação para conquistar o título. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o norte-americano afirmou não ter "plano de jogo" para o UFC 323.

— Eu tenho que trabalhar na minha defesa e coisas assim. Eu não tenho nenhum plano de jogo, para ser honesto. É onde quer que o combate vá. Porque você pode fazer planos de jogo, mas o chega no dia da luta e pode ser um jogo diferente. Então, o que for que ele trazer, eu estou pronto. Então, se ele quiser atacar, nós atacamos. Se for para o chão, eu estou pronto para isso também — disse Van.

A ideia de não ter uma estratégia pode parecer estranho a princípio, principalmente pela força de Pantoja na categoria. Ao ser questionado novamente, Joshua garantiu que estudou o adversário bem, mas que dependerá da abordagem do brasileiro para decidir como lutará neste sábado (6).

— Eu não quero focar em apenas uma coisa. Então, eu quero ir para onde for que o combate vá. Porque a coisa é: o que eu vejo, o que vemos na televisão, e o que acontece quando estamos confinados no octógono juntos são diferentes. Eu sou o tipo de cara que gosta de se ajustar aos seus estilos. Seja o que for, eu me ajusto para o que ele trouxer no dia. É assim que vamos no dia de combate.

A expectativa de Van, no entanto, ainda é dominar Pantoja e conquistar a vitória por via rápida no UFC 323. O norte-americano confirmou que nocautearia o atual campeão dos moscas dentro dos três rounds inicias.

A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o norte-americano e que seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.

Alexandre chega com quatro defesas de cinturão consecutivas no peso-mosca do UFC. No UFC 317, o campeão venceu o neozelandês Kai Kara-France por submissão no terceiro round. O evento, inclusive, contou também com a disputa entre Van e Brandon Royval, que lutaram logo antes do brasileiro.