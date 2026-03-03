Em um duelo de ex-campeões, Charles do Bronx e Max Holloway protagonizam uma luta que promete grandes emoções. O combate será o responsável por fechar o UFC 326 deste sábado, dia 7 de março. Ambos os lutadores têm seus nomes marcados no Ultimate, por isso, desmerecer suas qualidades pode ser um erro decisivo.

O respeito se manteve entre os veteranos mesmo durante as semanas de promoção da luta. Seja do lado do havaiano ou do brasileiro, as fortes habilidades foram colocadas em análise para descobrir a melhor maneira de sair com o braço levantado no final. De um lado, um striker excepcional; do outro, o maior finalizador da história do UFC.

Experiência de Do Bronx serve como trunfo

A última vez que Charles entrou no octógono contra um grande boxeador, o resultado não saiu como esperado. Os erros, no entanto, serviram para que o brasileiro voltasse ainda mais forte e conquistasse uma vitória tranquila, três meses depois, no Rio de Janeiro. Dessa vez, a ideia é seguir com consciência o planejamento feito pela equipe.

Em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área", Do Bronx demonstrou saber exatamente o que precisa fazer para derrotar Holloway. Diferente do esperado, aliás, a luta agarrada no chão foi descartada pelo peso-leve.

— Acho que o jeito de parar ele é ser eu, caçando o tempo inteiro, abafando, colando nele. Me movimentando, botando a mão, colocando os golpes em sequência. Todo mundo sabe que tenho poder de fogo nas mãos. Quando ele fica à vontade, vem forte, mas, quando você abafa ele o tempo inteiro, é outro jogo. E, quando falo abafar, não é ficar agarrando e botando para baixo — contou Charles.

— É não deixar ele à vontade para se soltar e lançar as sequências. Tenho que abafar ele. Acho que o cara que coloca grande volume se expõe um pouco. Quando parei na frente do Topuria, me expus um pouco. Então, acho que, da mesma forma que ele coloca muita sequência de golpes, está se expondo também, deixando brechas para você conectar alguma mão — concluiu.

Em agosto de 2015, Oliveira e Holloway ainda eram tratados como promessas da organização quando se enfrentaram na divisão peso-pena (até 65,7 kg). Na ocasião, com menos de um minuto de combate, o brasileiro sofreu uma lesão no pescoço, e o duelo foi encerrado com vitória de Holloway por nocaute técnico.

Holloway projeta sucesso contra brasileiro

Na semana do combate, como de costume, as provocações ganham espaço – e foi exatamente isso que aconteceu com Max Holloway. O havaiano chamou atenção ao "ameaçar" Charles do Bronx durante o tradicional programa "Countdown" do evento deste sábado (7).

Mesmo em meio à rivalidade, as qualidades do brasileiro, recordista de bônus e finalizações, foram reconhecidas e valorizadas. Holloway fez questão de exaltar o adversário antes de subir o tom ao projetar o desfecho da luta.

— Ele (Do Bronx) é um artista marcial muito completo, então estamos nos preparando para tudo. No fim das contas, ele é merecedor desse título. Ele é um animal, ex-campeão. Maior número de bônus e finalizações, isso é bem "BMF" — disse Max, que completou:

— Charles é merecedor. Mas eu vou até lá e terei minha mão levantada. Ele vai desistir ou eu vou fazê-lo desistir. Mal posso esperar para entrar lá, ficar cara a cara com ele e fazer o trabalho.

Charles Oliveira lidera o Esquadrão Brasil no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram: @charlesdobronxs)

