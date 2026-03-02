Uma das lutas mais aguardadas do UFC em 2026 se aproxima, e o clima já começa a esquentar. Na semana do combate, as provocações ganham espaço – e foi exatamente isso que aconteceu com Max Holloway. O havaiano chamou atenção ao "ameaçar" Charles do Bronx durante o tradicional programa "Countdown" do evento deste sábado (7).

Como de costume, mesmo em meio à rivalidade, as qualidades do brasileiro, recordista de bônus e finalizações, foram reconhecidas e valorizadas. Holloway fez questão de exaltar o adversário antes de subir o tom ao projetar o desfecho da luta.

— Ele (Do Bronx) é um artista marcial muito completo, então estamos nos preparando para tudo. No fim das contas, ele é merecedor desse título. Ele é um animal, ex-campeão. Maior número de bônus e finalizações, isso é bem "BMF" — disse Max, que completou:

— Charles é merecedor. Mas eu vou até lá e terei minha mão levantada. Ele vai desistir ou eu vou fazê-lo desistir. Mal posso esperar para entrar lá, ficar cara a cara com ele e fazer o trabalho.

Do Bronx vê BMF como legado

Na noite desta quinta-feira (26), Charles concedeu entrevista coletiva antes de embarcar para Las Vegas, onde disputará o cinturão BMF contra Holloway. O brasileiro destacou a evolução técnica desde o primeiro encontro entre eles, em 2015, e acredita que uma vitória agora consolidaria ainda mais seu momento na carreira.

— A evolução que eu tive, na minha parte em pé, no meu jiu-jistu, no esporte, com certeza vai me ajudar a fazer uma grande luta contra o Max e sair com a vitória. Mas esse cinturão fala mais alto sobre legado, daquilo que venho falando sobre ter oportunidade, ser cada vez maior, eu penso muito nisso. Ser campeão do BMF aumenta muito mais o meu legado — disse.

Em agosto de 2015, Oliveira e Holloway ainda eram tratados como promessas da organização quando se enfrentaram. Na ocasião, com menos de um minuto de combate, o brasileiro sofreu uma lesão no pescoço, e o duelo foi encerrado com vitória de Holloway por nocaute técnico.

Charles Do Bronx busca revanche contra Holloway (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)

