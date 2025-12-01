menu hamburguer
Lutas

Charles do Bronx abre o jogo sobre luta contra Holloway no UFC em janeiro

Brasileiro desmente rumores sobre combate em janeiro de 2026

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/12/2025
15:04
Do Bronx busca vitória no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
Do Bronx busca vitória no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
Charles do Bronx esclareceu que sua luta contra Max Holloway não acontecerá em janeiro de 2026, como foi exposto pelo "UFC Brasil". Em comunicado feito nesta segunda-feira (1), o peso-leve brasileiro afirmou que o confronto deve ocorrer apenas entre março e abril do próximo ano, embora ainda não haja confirmação oficial da data.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O anúncio do ex-campeão ocorre em meio a especulações sobre um possível confronto entre os dois atletas no início do ano, como foi publicado – e apagado – pelo perfil brasileiro do UFC. Charles explicou que, apesar das informações que circularam nos últimos dias, nada está oficialmente definido até o momento.

O suposto adiamento da luta deve-se principalmente ao período de descanso que o lutador está aproveitando com seus familiares. Através das redes sociais, Do Bronx destacou que não pretende interromper seu descanso para uma preparação que seria necessária caso o combate ocorresse em janeiro.

O confronto envolve Charles do Bronx e Max Holloway, ambos figuras proeminentes no cenário de lutas. Segundo o brasileiro, existe interesse de ambas as partes na realização do combate, mas que nenhum acordo foi feito ainda entre as partes.

— A luta vai acontecer. Estamos só na guarda. Pra janeiro, não, tô de férias, não tem nada. Então eu creio que logo logo antes tem notícia — garantiu Charles.

UFC Brasil apaga post com Charles do Bronx

O perfil oficial do UFC Brasil publicou, neste sábado (29), um post confirmando o duelo entre Charles do Bronx e Max Holloway para disputar o cinturão BMF no primeiro evento de 2026. Pouco tempo depois, porém, a publicação foi apagada, gerando dúvidas nos fãs do esporte.

Do Bronx desafiou Holloway pelo BMF após o UFC Rio, em outubro, quando derrotou o polonês Mateusz Gamrot. Pouco depois, durante uma live, o norte-americano aceitou o desafio e pediu que a luta acontecesse o mais rápido possível.

➡️ VÍDEO: Alex Poatan nocauteia parceiro em treino antes de retorno ao UFC

O pedido de confronto entre Do Bronx e Holloway no UFC seria uma revanche para o brasileiro, que perdeu o primeiro duelo em 2015. Na ocasião, o norte-americano foi o grande vencedor com um nocaute técnico ainda no primeiro round. Charles declarou ter sentido uma lesão no pescoço, fato ironizado por Max até hoje.

Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

