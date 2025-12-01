Charles do Bronx esclareceu que sua luta contra Max Holloway não acontecerá em janeiro de 2026, como foi exposto pelo "UFC Brasil". Em comunicado feito nesta segunda-feira (1), o peso-leve brasileiro afirmou que o confronto deve ocorrer apenas entre março e abril do próximo ano, embora ainda não haja confirmação oficial da data.

O anúncio do ex-campeão ocorre em meio a especulações sobre um possível confronto entre os dois atletas no início do ano, como foi publicado – e apagado – pelo perfil brasileiro do UFC. Charles explicou que, apesar das informações que circularam nos últimos dias, nada está oficialmente definido até o momento.

O suposto adiamento da luta deve-se principalmente ao período de descanso que o lutador está aproveitando com seus familiares. Através das redes sociais, Do Bronx destacou que não pretende interromper seu descanso para uma preparação que seria necessária caso o combate ocorresse em janeiro.

O confronto envolve Charles do Bronx e Max Holloway, ambos figuras proeminentes no cenário de lutas. Segundo o brasileiro, existe interesse de ambas as partes na realização do combate, mas que nenhum acordo foi feito ainda entre as partes.

— A luta vai acontecer. Estamos só na guarda. Pra janeiro, não, tô de férias, não tem nada. Então eu creio que logo logo antes tem notícia — garantiu Charles.

UFC Brasil apaga post com Charles do Bronx

O perfil oficial do UFC Brasil publicou, neste sábado (29), um post confirmando o duelo entre Charles do Bronx e Max Holloway para disputar o cinturão BMF no primeiro evento de 2026. Pouco tempo depois, porém, a publicação foi apagada, gerando dúvidas nos fãs do esporte.

Do Bronx desafiou Holloway pelo BMF após o UFC Rio, em outubro, quando derrotou o polonês Mateusz Gamrot. Pouco depois, durante uma live, o norte-americano aceitou o desafio e pediu que a luta acontecesse o mais rápido possível.

O pedido de confronto entre Do Bronx e Holloway no UFC seria uma revanche para o brasileiro, que perdeu o primeiro duelo em 2015. Na ocasião, o norte-americano foi o grande vencedor com um nocaute técnico ainda no primeiro round. Charles declarou ter sentido uma lesão no pescoço, fato ironizado por Max até hoje.