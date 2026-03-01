Kavanagh vence Brandon Moreno por decisão unânime no UFC Fight Night
Seis meses após amargar sua primeira derrota profissional, o britânico Lone'er Kavanagh deu a volta por cima em grande estilo. Na luta principal do UFC Fight Night, realizado no último sábado (28) na Cidade do México, Kavanagh dominou o bicampeão Brandon Moreno e garantiu a vitória por decisão unânime dos juízes. O triunfo na categoria peso mosca (até 56,7 Kg) foi selado com placares de 49/46, 48/47 e 48/47.
Como foi a vitória?
O jovem de 26 anos (10-1) entregou uma performance impressionante de cinco rounds contra Moreno (23-10-2). Desde o início, Kavanagh impôs seu ritmo, castigando o mexicano com golpes nos pés, especialmente nas rodadas iniciais. Um pequeno corte acima do olho esquerdo de Moreno, logo no primeiro round, atestou a contundência do britânico.
Embora Moreno tenha conseguido encurralar Kavanagh algumas vezes, o ex-campeão encontrou dificuldades para estabelecer um ataque consistente. Kavanagh utilizou chutes nas pernas do adversário nos três primeiros rounds, forçando o bicampeão a adotar uma postura cada vez mais defensiva na segunda metade do combate. Além disso, o lutador do Reino Unido defendeu com sucesso todas as oito tentativas de queda de Moreno.
A vitória representa uma declaração contundente de Kavanagh, que havia sofrido um revés surpreendente para Charles Johnson em agosto. O lutador aceitou a luta principal com pouco tempo de antecedência, substituindo Asu Almabayev, oponente original de Moreno, que se lesionou. Originalmente, Kavanagh estava escalado para lutar em Las Vegas no dia 14 de março, mas abraçou a oportunidade de enfrentar Moreno em seu país natal.
Com o resultado, Kavanagh melhora seu cartel no UFC para 3-1 e se consolida no promissor núcleo de jovens talentos da divisão peso mosca, que inclui o campeão Joshua Van (24 anos) e o candidato número 1 Tatsuro Taira (26 anos). Por outro lado, Moreno registra 0-2 em seus últimos dois combates e 2-4 nos últimos seis.
O evento de sábado contou com 13 lutas, divididas entre card preliminar e principal, e disputas em seis categorias de peso.
Destaques do card principal
- Peso Galo (até 61,2 Kg): David Martinez venceu Marlon Vera por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28).
- Peso Leve (até 70,3 Kg): Bobby Green derrotou Daniel Zellhuber por nocaute técnico (socos) aos 4min55seg do segundo round.
- Peso Mosca: Edgar Chairez superou Felipe Bunes por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28).
- Peso Mosca: Imanol Rodriguez venceu Kevin Borjas por nocaute técnico (socos) aos 4min21seg do segundo round.
- Peso Galo: Santiago Luna derrotou Angel Pacheco por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-27).
Resultados do card preliminar
- Peso Médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra derrotou Jose Daniel Medina por nocaute técnico (socos) aos 41 segundos do primeiro round.
- Peso Médio: Damian Pinas venceu Wes Schultz por nocaute (soco) aos 2min30seg do primeiro round.
- Peso Galo: Ailin Perez superou Macy Chiasson por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28).
- Peso Galo: Cristian Quiñonez derrotou Kris Moutinho por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-27).
- Peso Pena (até 65,7 Kg): Javier Reyes venceu Douglas Silva de Andrade por nocaute técnico (socos) aos 4min59seg do primeiro round.
- Peso Pena: Francis Marshall derrotou Erik Silva por finalização (mata-leão) aos 2min29seg do primeiro round.
- Peso Casado (até 58,9 Kg): Regina Tarin superou Ernesta Kareckaite por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28).
