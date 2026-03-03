menu hamburguer
Lutas

Revanche entre Popó e Whindersson no boxe tem data confirmada

O evento acontecerá no dia 30 de maio, em São Paulo

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/03/2026
19:02
Encarada entre Popó e Whindersson Nunes para o Fight Music Show (Foto: Reprodução)
Encarada entre Popó e Whindersson Nunes para o Fight Music Show (Foto: Reprodução)
Acelino Popó vai enfrentar novamente o influenciador Whindersson Nunes no Fight Music Show 8. Em suas redes sociais, o tetracampeão mundial de boxe confirmou que a revanche está marcada para o dia 30 de maio, em São Paulo. O combate acontece durante a oitava edição do evento.

Os dois lutadores se enfrentaram pela primeira vez em janeiro de 2022, na primeira edição do FMS. Na ocasião, Popó Freitas foi amplamente superior a Whindersson, mas "segurou a mão", fazendo com que o resultado do combate, tido como exibição, fosse um empate. Antes, durante e depois do duelo, Popó ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e, como forma de agradecimento, chegou a tatuar uma foto sua com Nunes.

Após o empate, Popó e Whindersson seguiram caminhos distintos no boxe. O tetracampeão voltou a treinar e a lutar, conquistando vitórias sobre adversários variados, como Kleber Bambam, Pelé Landy e Duda Nagle. Whindersson, por sua vez, participou de eventos fora do Brasil contra outros influenciadores.

O Fight Music Show 8 terá outros quatro combates além da revanche. A organização do evento ainda não divulgou o card completo da edição.

Card do Fight Music Show 8

Acelino Popó x Whindersson Nunes
Kleber Bambam x Davi Brito
Dynho Alves x Lucas Penteado
Nego do Borel x Biel
Luiz Mesquita x Matheus Martins

Whinderson Nunes e Popó após luta de boxe (Foto: Reprodução/Instagram/Popó Freitas)
Whindersson Nunes e Popó após luta de boxe (Foto: Reprodução/Instagram/Popó Freitas)

