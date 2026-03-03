Revanche entre Popó e Whindersson no boxe tem data confirmada

Acelino Popó vai enfrentar novamente o influenciador Whindersson Nunes no Fight Music Show 8. Em suas redes sociais, o tetracampeão mundial de boxe confirmou que a revanche está marcada para o dia 30 de maio, em São Paulo. O combate acontece durante a oitava edição do evento.

Os dois lutadores se enfrentaram pela primeira vez em janeiro de 2022, na primeira edição do FMS. Na ocasião, Popó Freitas foi amplamente superior a Whindersson, mas "segurou a mão", fazendo com que o resultado do combate, tido como exibição, fosse um empate. Antes, durante e depois do duelo, Popó ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e, como forma de agradecimento, chegou a tatuar uma foto sua com Nunes.

Após o empate, Popó e Whindersson seguiram caminhos distintos no boxe. O tetracampeão voltou a treinar e a lutar, conquistando vitórias sobre adversários variados, como Kleber Bambam, Pelé Landy e Duda Nagle. Whindersson, por sua vez, participou de eventos fora do Brasil contra outros influenciadores.

O Fight Music Show 8 terá outros quatro combates além da revanche. A organização do evento ainda não divulgou o card completo da edição.

Card do Fight Music Show 8

Acelino Popó x Whindersson Nunes

Kleber Bambam x Davi Brito

Dynho Alves x Lucas Penteado

Nego do Borel x Biel

Luiz Mesquita x Matheus Martins

Whindersson Nunes e Popó após luta de boxe (Foto: Reprodução/Instagram/Popó Freitas)

