menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Com Charles do Bronx, conheça os seis brasileiros do card no UFC 326

O evento acontecerá no dia 7 de março, com início às 19h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/03/2026
16:45
Atualizado há 3 minutos
(Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
imagem cameraCharles do Bronx em pesagem do UFC Rio (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Seis lutadores brasileiros participarão do UFC 326 a partir desta sexta-feira (6), no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A única disputa do evento numerado será entre Charles do Bronx e Max Holloway pelo cinturão BMF (lutador mais durão). O card preliminar inicial está agendado para às 19h (de Brasília), enquanto o principal começa às 23h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No card principal, além de Do Bronx, os fãs do Brasil poderão assistir a Caio Boralho, na luta co-principal da noite, e ao duelo brasileiro entre Gregory "Robocop" Rodrigues e Brunno "Hulk" Ferreira. O evento contará ainda participação de outros dois representantes no preliminar: Rafael Tobias e Rodolfo Bellato.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 326

Charles Oliveira

Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)
Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Apelido: Do Bronx
Cartel: 36-11, 1 NC
Idade: 36 anos
Cidade: Guarujá, SP
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: 3ª colocação
Próximo adversário: Max Holloway (Estados Unidos)
Atual sequência: 1 vitória

continua após a publicidade

➡️ Charles do Bronx não descarta mudança de categoria no UFC
➡️ Holloway ameaça Charles do Bronx antes de UFC 326: 'Mal posso esperar'
➡️ Charles do Bronx projeta luta com McGregor na Casa Branca: 'muito dinheiro'

Caio Borralho

Caio Borralho tenta voltar às vitórias no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Caio Borralho tenta voltar às vitórias no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Apelido: The Natural
Cartel: 17-2, 1 NC
Idade: 33 anos
Cidade: São Luis, MA
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: 7ª colocação
Próximo adversário: Reinier de Ridder (Holanda)
Atual sequência: 1 derrota

continua após a publicidade

Gregory Rodrigues

Gregory &quot;Robocop&quot; Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Apelido: Robocop
Cartel: 18-6
Idade: 34 anos
Cidade: Porto Velho, R0
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: 13ª colocação
Próximo adversário: Brunno Ferreira (Brasil)
Atual sequência: 2 vitórias

Brunno Ferreira

Brunno Ferreira derrota Jackson McVey no UFC 318 (foto: Jonathan Bachman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brunno Ferreira após vitória no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman / Getty Images via AFP)

Apelido: Hulk
Cartel: 15-2
Idade: 33 anos
Cidade: Curitiba, PR
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg
Ranking: 15ª colocação
Próximo adversário: Gregory Rodrigues (Brasil)
Atual sequência: 3 vitórias

Rafael Tobias

Rafael Tobias em pesagem do Dana White's Contender Series, antes de assinar com UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Rafael Tobias em pesagem do Dana White's Contender Series, antes de assinar com UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Apelido: Bipolar
Cartel: 14-1
Idade: 22 anos
Cidade: Lambari, MG
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Diyar Nurgozhay (Cazaquistão)
Atual sequência: 6 vitórias

Rodolfo Bellato

Rodolfo Bellato antes de luta no UFC (Foto: Cooper Neill/UFC)
Rodolfo Bellato antes de luta no UFC (Foto: Cooper Neill/UFC)

Apelido: Trator
Cartel: 12-3-1, 1 NC
Idade: 30 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Luke Fernandez (Estados Unidos)
Atual sequência: 1 derrota

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias