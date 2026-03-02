Com Charles do Bronx, conheça os seis brasileiros do card no UFC 326
O evento acontecerá no dia 7 de março, com início às 19h (de Brasília)
Seis lutadores brasileiros participarão do UFC 326 a partir desta sexta-feira (6), no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A única disputa do evento numerado será entre Charles do Bronx e Max Holloway pelo cinturão BMF (lutador mais durão). O card preliminar inicial está agendado para às 19h (de Brasília), enquanto o principal começa às 23h.
No card principal, além de Do Bronx, os fãs do Brasil poderão assistir a Caio Boralho, na luta co-principal da noite, e ao duelo brasileiro entre Gregory "Robocop" Rodrigues e Brunno "Hulk" Ferreira. O evento contará ainda participação de outros dois representantes no preliminar: Rafael Tobias e Rodolfo Bellato.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 326
Charles Oliveira
Apelido: Do Bronx
Cartel: 36-11, 1 NC
Idade: 36 anos
Cidade: Guarujá, SP
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: 3ª colocação
Próximo adversário: Max Holloway (Estados Unidos)
Atual sequência: 1 vitória
➡️ Charles do Bronx não descarta mudança de categoria no UFC
➡️ Holloway ameaça Charles do Bronx antes de UFC 326: 'Mal posso esperar'
➡️ Charles do Bronx projeta luta com McGregor na Casa Branca: 'muito dinheiro'
Caio Borralho
Apelido: The Natural
Cartel: 17-2, 1 NC
Idade: 33 anos
Cidade: São Luis, MA
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: 7ª colocação
Próximo adversário: Reinier de Ridder (Holanda)
Atual sequência: 1 derrota
Gregory Rodrigues
Apelido: Robocop
Cartel: 18-6
Idade: 34 anos
Cidade: Porto Velho, R0
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: 13ª colocação
Próximo adversário: Brunno Ferreira (Brasil)
Atual sequência: 2 vitórias
Brunno Ferreira
Apelido: Hulk
Cartel: 15-2
Idade: 33 anos
Cidade: Curitiba, PR
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg
Ranking: 15ª colocação
Próximo adversário: Gregory Rodrigues (Brasil)
Atual sequência: 3 vitórias
Rafael Tobias
Apelido: Bipolar
Cartel: 14-1
Idade: 22 anos
Cidade: Lambari, MG
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Diyar Nurgozhay (Cazaquistão)
Atual sequência: 6 vitórias
Rodolfo Bellato
Apelido: Trator
Cartel: 12-3-1, 1 NC
Idade: 30 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Luke Fernandez (Estados Unidos)
Atual sequência: 1 derrota
