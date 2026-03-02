Seis lutadores brasileiros participarão do UFC 326 a partir desta sexta-feira (6), no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A única disputa do evento numerado será entre Charles do Bronx e Max Holloway pelo cinturão BMF (lutador mais durão). O card preliminar inicial está agendado para às 19h (de Brasília), enquanto o principal começa às 23h.

No card principal, além de Do Bronx, os fãs do Brasil poderão assistir a Caio Boralho, na luta co-principal da noite, e ao duelo brasileiro entre Gregory "Robocop" Rodrigues e Brunno "Hulk" Ferreira. O evento contará ainda participação de outros dois representantes no preliminar: Rafael Tobias e Rodolfo Bellato.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 326

Charles Oliveira

Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Apelido: Do Bronx

Cartel: 36-11, 1 NC

Idade: 36 anos

Cidade: Guarujá, SP

Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)

Ranking: 3ª colocação

Próximo adversário: Max Holloway (Estados Unidos)

Atual sequência: 1 vitória

Caio Borralho

Caio Borralho tenta voltar às vitórias no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Apelido: The Natural

Cartel: 17-2, 1 NC

Idade: 33 anos

Cidade: São Luis, MA

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)

Ranking: 7ª colocação

Próximo adversário: Reinier de Ridder (Holanda)

Atual sequência: 1 derrota

Gregory Rodrigues

Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Apelido: Robocop

Cartel: 18-6

Idade: 34 anos

Cidade: Porto Velho, R0

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)

Ranking: 13ª colocação

Próximo adversário: Brunno Ferreira (Brasil)

Atual sequência: 2 vitórias

Brunno Ferreira

Brunno Ferreira após vitória no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman / Getty Images via AFP)

Apelido: Hulk

Cartel: 15-2

Idade: 33 anos

Cidade: Curitiba, PR

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg

Ranking: 15ª colocação

Próximo adversário: Gregory Rodrigues (Brasil)

Atual sequência: 3 vitórias

Rafael Tobias

Rafael Tobias em pesagem do Dana White's Contender Series, antes de assinar com UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Apelido: Bipolar

Cartel: 14-1

Idade: 22 anos

Cidade: Lambari, MG

Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Diyar Nurgozhay (Cazaquistão)

Atual sequência: 6 vitórias

Rodolfo Bellato

Rodolfo Bellato antes de luta no UFC (Foto: Cooper Neill/UFC)

Apelido: Trator

Cartel: 12-3-1, 1 NC

Idade: 30 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Luke Fernandez (Estados Unidos)

Atual sequência: 1 derrota

