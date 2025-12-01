Campeão do UFC confirma grave lesão após dedada no olho

Campeão do peso pesado do UFC, Tom Aspinall publicou os resultados de exames médicos que comprovam a gravidade da lesão ocular sofrida durante luta contra Ciryl Gane. Neste domingo (30), o lutador inglês compartilhou em suas redes sociais os laudos que atestam trauma ocular bilateral, condição que o impede de treinar, lutar e até mesmo dirigir.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O documento médico foi emitido, no final de novembro, por um hospital especializado no Reino Unido. Os exames confirmam que o atleta sofre de redução da função visual e perda significativa do campo visual, problemas que o proíbem de participar de qualquer atividade relacionada aos esportes de combate.

A lesão aconteceu durante o UFC 321, realizado em Abu Dhabi, no dia 25 de outubro. O combate foi interrompido e declarado "no contest" (sem resultado) após o britânico receber uma dedada não intencional que atingiu ambos os olhos durante a luta principal do evento.

continua após a publicidade

Problemas para o futuro de Aspinall no UFC?

De acordo com o laudo divulgado, Aspinall foi diagnosticado com síndrome de Brown traumática bilateral, que indica ruptura significativa do complexo do tendão-troclear do músculo oblíquo superior. Esta condição causa diplopia (visão dupla) e restringe os movimentos oculares.

O documento médico não estabelece um prazo específico para recuperação completa. As recomendações indicam que Aspinall deverá permanecer afastado das lutas até a resolução completa da diplopia. Ele também está proibido de dirigir até que sua refração e sintomas estejam estabilizados.

continua após a publicidade

Caso os sintomas persistam, o atual campeão poderá precisar de injeções perioculares de esteroides ou até mesmo intervenção cirúrgica para tratar a disfunção motora ocular.

➡️ VÍDEO: Alex Poatan nocauteia parceiro em treino antes de retorno ao UFC

Após o incidente, Aspinall enfrentou questionamentos de fãs e profissionais do MMA sobre a seriedade da lesão. Alguns sugeriram que o campeão da categoria até 120,2 kg estaria usando o ocorrido como pretexto para manter o cinturão sem ser derrotado.