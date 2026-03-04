Campeão do UFC projeta vencedor de duelo entre Charles do Bronx e Holloway

Um duelo de ex-campeões marca a luta mais esperada do UFC 326 neste sábado (7), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Apesar da promessa de um duelo equilibrado entre Charles do Bronx e Max Holloway, Alexander Volkanovski, campeão peso-pena (66kg) do Ultimate, não ficou "em cima do muro" e declarou seu favorito.

Em seu canal no Youtube, Volkanovski projetou o combate e apontou quais caminhos os boxeadores devem seguir. Mesmo assim, deixou clara a sua opinião sobre quem será o grande vencedor do duelo.

— Ou Charles acerta um golpe cedo e consegue a finalização, ou acaba sendo parado nos rounds finais. Estou mais inclinado a acreditar em uma vitória do Max Holloway por interrupção do que por decisão contra o Charles do Bronx.

A visão do australiano ganha respaldo por ele já ter enfrentado Holloway em três oportunidades e ter saído vencedor em todas elas.

Charles do Bronx em pesagem do UFC Rio (Foto: Reprodução/ Instagram)

Experiência de Do Bronx serve como trunfo

A última vez que Charles entrou no octógono contra um grande boxeador, o resultado não saiu como esperado. Os erros, no entanto, serviram para que o brasileiro voltasse ainda mais forte e conquistasse uma vitória tranquila, três meses depois, no Rio de Janeiro. Dessa vez, a ideia é seguir com consciência o planejamento feito pela equipe.

Em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área", Do Bronx demonstrou saber exatamente o que precisa fazer para derrotar Holloway. Diferente do esperado, aliás, a luta agarrada no chão foi descartada pelo peso-leve.

— Acho que o jeito de parar ele é ser eu, caçando o tempo inteiro, abafando, colando nele. Me movimentando, botando a mão, colocando os golpes em sequência. Todo mundo sabe que tenho poder de fogo nas mãos. Quando ele fica à vontade, vem forte, mas, quando você abafa ele o tempo inteiro, é outro jogo. E, quando falo abafar, não é ficar agarrando e botando para baixo — contou Charles.

— É não deixar ele à vontade para se soltar e lançar as sequências. Tenho que abafar ele. Acho que o cara que coloca grande volume se expõe um pouco. Quando parei na frente do Topuria, me expus um pouco. Então, acho que, da mesma forma que ele coloca muita sequência de golpes, está se expondo também, deixando brechas para você conectar alguma mão — concluiu.

Em agosto de 2015, Oliveira e Holloway ainda eram tratados como promessas da organização quando se enfrentaram na divisão peso-pena (até 65,7 kg). Na ocasião, com menos de um minuto de combate, o brasileiro sofreu uma lesão no pescoço, e o duelo foi encerrado com vitória de Holloway por nocaute técnico.