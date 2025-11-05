Jean Silva confirma luta marcada no UFC: 'Melhor que eu imaginava'

Em busca do "title shot", Jean Silva precisa se reafirmar no UFC após a derrota contra o compatriota Diego Lopes no Noche em setembro deste ano. A oportunidade parece estar próxima, segundo o brasileiro, que confirmou ter lutada marcada. Durante vídeo em seu canal no YouTube, "Lord" revelou o novo combate, mas deixou mistério sobre a data e o adversário.

— Eu estou com luta marcada. Não posso dizer a data. Em Abu Dhabi, eu recebi ligação do meu empresário e estou com luta marcada. Estou esperando o fulano, ou o ciclano, assinar. Está mais perto do que a gente imaginava e é melhor que eu imaginava, a data e o evento em si. Mas, deixem nos comentário qual evento vocês acham que eu vou estar lutando, e em qual data. Aí quem sabe eu não faço a grande merda de anunciar antes do UFC (risos) — disse Jean Silva.

Não é novidade que Lord estava a procura de uma luta ainda para a temporada de 2025. Em entrevista ao podcast "Podpah", Jean confessou que perturbou o empresário para que um novo combate fosse arranjado pelo UFC o quanto antes. O lutador, inclusive, chegou a sair da mesa para conversar com um funcionário da Paramount, plataforma responsável pelas transmissões do Ultimate a partir de 2026.

Com o acordo confirmado pelo brasileiro, as especulações sobre os possíveis adversário e evento esteve em destaque entre os fãs do lutador. O tempo pode parecer curto, mas alguns rumores afirmam que Jean Silva pode voltar ao octógono já no UFC 323, que acontece dia 6 de dezembro.

Relembre última luta de Jean Silva no UFC

A rivalidade entre os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva foi resolvida de forma espetacular na luta principal do Noche UFC deste sábado. Lopes dominou o rival no primeiro round, diminuiu o ritmo no segundo assalto e, quando parecia que Jean crescia no combate, Diego conseguiu um nocaute impressionante.

Como foi o duelo?

O primeiro round começou com muito estudo, mas logo ficou claro que Lopes iria tentar usar seu jogo de chão para neutralizar as mãos pesadas de Silva. Diego aproveitou um vacilo do adversário, cinturou e logo colocou o duelo para baixo, conquistando pouco depois a montada. A partir daí, choveu cotovelos, machucando Jean, que conseguiu escapar no fim do assalto.

No segundo round, Silva cresceu bastante e começou a soltar seu muay thai, com muitas cotoveladas de encontro e giratórias, além de golpes muito fortes na curta distância. Porém, quando veio para cima, Lopes o surpreendeu, girando o cotovelo, o colocando no chão e liquidando a fatura.