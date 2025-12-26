menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Jake Paul desafia ex-campeão peso pesado do UFC após derrota para Joshua

Lutador/youtuber norte-americano quer enfrentar Francis Ngannou

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
14:44
Paul foi nocauteado por Joshua (Foto: Divulgação/Netflix/MVP)
imagem cameraPaul foi nocauteado por Joshua (Foto: Divulgação/Netflix/MVP)
  Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Jake Paul planeja lutar contra Francis Ngannou após lesão contra Anthony Joshua.
Ngannou foi nocauteado por Joshua e recusou luta contra Paul, que ironizou a situação.
Paul se vangloriou de ter durado mais contra Joshua do que Ngannou.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ainda lidando com a grave lesão sofrida na derrota para Anthony Joshua, Jake Paul já planeja os próximos passos dentro do ringue de boxe. Após perder para o ex-campeão peso pesado unificado da nobre arte, o norte-americano quer outra luta nos pesados - contra Francis Ngannou, ex-campeão peso pesado do UFC.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em sua última luta no boxe, Ngannou enfrentou Anthony Joshua, mas acabou brutalmente nocauteado pelo inglês. O camaronês recusou oferta para enfrentar Jake Paul recentemente e o norte-americano ironizou o lutador, vangloriando-se, inclusive, de ''durar'' mais contra Joshua do que o próprio Francis. Jake foi nocauteado ''apenas'' no sexto round, enquanto Ngannou apagou no segundo assalto.

— Eu disse a todo mundo que eu me sairia melhor (contra Anthony Joshua) do que Francis (Ngannou). Francis é meio fraco… Eu luto com Francis. Acho que talvez agora ele aceite — disparou Paul, lembrando a recusa de Ngannou.

Gigante camaronês impressionou no MMA e no boxe

Francis Ngannou nocauteou Alistair Overeem de forma brutal no UFC 218 FOTO:Divulgação/UFC
Francis Ngannou nocauteou Alistair Overeem de forma brutal no UFC 218 FOTO:Divulgação/UFC

Ngannou, que se notabilizou por ter um dos socos mais potentes dos esportes de combate, deixou uma trilha de destruição no Ultimate e só saiu do UFC por não ter chegado a um acordo financeiro com a organização de Dana White. O camaronês queria ser melhor recompensado, além de ter liberdade para lutar boxe e o UFC não lhe deu abertura para isso. Na ocasião, Jake Paul apoiou a decisão de Francis.

Assim, Ngannou assinou com a PFL, a segunda maior organização de MMA do mundo, que lhe permitiu fazer grandes lutas no boxe. Diante de Tyson Fury, Francis quase chocou o mundo, ficando perto de nocautear um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, apenas em sua estreia como profissional. Cheio de moral, Francis enfrentou Anthony Joshua em seu próximo combate, mas acabou nocauteado, em março do ano passado.

Em outubro de 2024, Francis finalmente fez sua estreia na PFL, vencendo o brasileiro Renan ''Problema'' no primeiro assalto e fazendo um retorno triunfal ao MMA. Especula-se que Ngannou enfrentará Vadim Nemkov, atual campeão peso pesado da PFL, em seu próximo combate, mas uma oferta financeira superior de Jake Paul pode fazê-lo mudar de ideia.

