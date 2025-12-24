A vitória de Anderson Silva e o nocaute de Anthony Joshua em Jake Paul trouxeram grandes números para a Netflix, que organizou o evento junto à MVP (promotora de Paul) e transmitiu o show de forma exclusiva em seu serviço de streaming. Segundo a própria empresa, 33 milhões de pessoas assistiram do começo ao fim ao vivo e nas primeiras 24 horas após o show estar disponível. Porém, o sucesso foi relativo, uma vez que não bateu os recordes previamente estabelecidos pela Netflix.

O ''Judgement Day'', nome dado ao evento liderado por Paul e Joshua, ficou em primeiro lugar como mídia mais assistida dentro da Netflix em 45 países, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Argentina, Austrália e México.

Outro dado impressionante divulgado pela Netflix se deu em relação às redes sociais. O evento atraiu 1,25 bilhão de impressões apenas nos perfis oficiais da empresa em canais como Instagram, Twitter e Facebook. No Twitter, o evento ficou em primeiro lugar nos trending topics nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Brasil, este último pela influência de Anderson Silva. Finalmente, o vídeo com o nocaute de Joshua em Paul é o mais visualizado da história nas redes sociais da Netflix, em relação à vídeos vindos de um evento ao vivo.

Paul foi nocauteado por Joshua (Foto: Divulgação/Netflix/MVP)

Anderson ajudou em sucesso, mas Netflix ficou longe de recorde

Apesar de ter sido considerado um grande sucesso pela Netflix, o evento que contou com o duelo entre Jake Paul e Anthony Joshua e a vitória de Anderson Silva não bateu o recorde de eventos ao vivo de boxe pela empresa neste ano. Em setembro, Terence Crawford x Canelo Alvarez, uma das maiores lutas da história do boxe, teve números superiores, batendo 41,5 milhões de visualizações contra 33 milhões de Paul x Joshua.

O recorde total permanece com o retorno de Mike Tyson, contra o próprio Jake Paul. O evento, ocorrido em 2024, contou com mais de 100 milhões de visualizações, 65 milhões dos quais ao vivo. A Netflix diz que este foi o evento esportivo com mais streaming da história.