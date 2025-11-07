Atualmente, as redes sociais são utilizadas para promover lutas, provocar adversários e compartilhar com os fãs o processo de preparo antes de um evento. Foi o que fez o perfil europeu do Ultimate, menos de duas semanas antes do UFC 322, ao mostrar o bom físico de Leon Edwards. O jamaicano será o rival do brasileiro Carlos Prates pelo peso meio-médio no próximo sábado (15).

Os torcedores no Brasil que estão acompanhando o camp de Prates através das redes sociais pode ver o brasileiro ao lado de Caio Borralho, também da Fighting Nerds, em mais de uma oportunidade. Dessa vez, a preparação de Edwards ficou em evidência, assim como sua boa forma, como destaca a legenda na publicação.

Tradução: "Sarado. Leon Edwards em ótima forma antes do UFC 322"

Em comparação etária, os lutadores não encontram tanta diferença entre si, já que Prates é apenas dois anos mais novo que Edwards. Apesar disso, o tempo e história no UFC é um ponto a ser considerado entre os dois. O ex-campeão dos meio-médios fez sua estreia em 2016, enquanto o brasileiro chegou na organização no ano passado.

A atual sequência dos rivais também é algo que se diferente, com vantagem para Carlos. Desde que perdeu cinturão em 2024, contra Belel Muhammad, Edwards voltou a perder no início deste ano. Já o brasileiro vem de uma vitória explosiva em agosto sobre Geoff Neal ainda no último segundo do assalto inicial.