Brasileiro não bate peso no UFC Vegas e sofre punição

Ismael Bonfim não conseguiu bater o peso limite dos leves durante a pesagem para o UFC Vegas 111. Um dia antes do evento, que acontece neste sábado (8), o brasileiro subiu a balança pouco menos de três quilos a mais do permitido pelo Ultimate. Na luta principal, seu irmão Gabriel cumpriu o exigido e confirmou a bolsa plena.

Pelo peso-leve, os lutadores precisam pesar até 155 pounds, o que pode ser convertido em 70,3 Kg, na métrica do Brasil. Bonfim chegou para sua primeira tentativa com 161, cerca de 73 Kg. Pelo limite ultrapassado, o brasileiro pode sofrer com severas punições no UFC – principalmente se o caso for recorrente.

Ismael, então, terá 25% da quantia total da bolsa de atleta transferida ao adversário. Do outro lado do ringue, o norte-americano Chris Padilha não teve problemas em respeitar os 155 pounds necessários. Outra possível punição poderia ter sido o cancelamento da luta e a anulação integral da bolsa.

Esse último caso poderia ter acontecido se Padilha se recusasse a enfrentar o brasileiro. Com isso, ele receberia sua bolsa completa ou uma porcentagem dela, e Bonfim perderia todo o valor.

Outros brasileiros confirmaram a luta no UFC Vegas 111

Apesar do problema de Ismael, os outros sete brasileiros confirmaram o peso neste sexta-feira (7). Gabriel Bonfim segue, então, firme para o "main event", assim como o norte-americano Randy Brown. Ainda pelo card principal, Marco Tulio e Raoni Barcelos também bateu o peso necessário. O primeiro ficando com um pouco menos de 1 Kg acima, o que é permitido.

Já nas preliminares, o Brasil contará ainda com Denise Gomes, Max Gimenis, Mayra Bueno Silva e Jacqueline Cavalcanti no octógono do UFC Vegas. Os quatro lutadores confirmaram suas lutas para este sábado (8).