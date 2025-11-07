menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Brasileiro não bate peso no UFC Vegas e sofre punição

Ismael Bonfim não conseguiu bater o peso limite dos leves para o UFC Vegas 111

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 07/11/2025
15:45
Gabriel e Ismael Bonfim antes de UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @ ismael.marreta_ufc)
imagem cameraGabriel e Ismael Bonfim antes de UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @
  • Mais Notícias

Ismael Bonfim não conseguiu bater o peso limite dos leves durante a pesagem para o UFC Vegas 111. Um dia antes do evento, que acontece neste sábado (8), o brasileiro subiu a balança pouco menos de três quilos a mais do permitido pelo Ultimate. Na luta principal, seu irmão Gabriel cumpriu o exigido e confirmou a bolsa plena.

Pelo peso-leve, os lutadores precisam pesar até 155 pounds, o que pode ser convertido em 70,3 Kg, na métrica do Brasil. Bonfim chegou para sua primeira tentativa com 161, cerca de 73 Kg. Pelo limite ultrapassado, o brasileiro pode sofrer com severas punições no UFC – principalmente se o caso for recorrente.

Ismael, então, terá 25% da quantia total da bolsa de atleta transferida ao adversário. Do outro lado do ringue, o norte-americano Chris Padilha não teve problemas em respeitar os 155 pounds necessários. Outra possível punição poderia ter sido o cancelamento da luta e a anulação integral da bolsa.

Esse último caso poderia ter acontecido se Padilha se recusasse a enfrentar o brasileiro. Com isso, ele receberia sua bolsa completa ou uma porcentagem dela, e Bonfim perderia todo o valor.

Outros brasileiros confirmaram a luta no UFC Vegas 111

Apesar do problema de Ismael, os outros sete brasileiros confirmaram o peso neste sexta-feira (7). Gabriel Bonfim segue, então, firme para o "main event", assim como o norte-americano Randy Brown. Ainda pelo card principal, Marco Tulio e Raoni Barcelos também bateu o peso necessário. O primeiro ficando com um pouco menos de 1 Kg acima, o que é permitido.

continua após a publicidade

Já nas preliminares, o Brasil contará ainda com Denise Gomes, Max Gimenis, Mayra Bueno Silva e Jacqueline Cavalcanti no octógono do UFC Vegas. Os quatro lutadores confirmaram suas lutas para este sábado (8).

Gabriel Bonfim e Randy Brown no UFC Vegas (Foto: Reprodução/X/UFC)
Gabriel Bonfim e Randy Brown na pesagem do UFC Vegas (Foto: Reprodução/X/UFC)

