Garcia x Onama: confira card, onde assistir e horário do UFC Vegas 110
Evento será realizado no UFC Apex, em Las Vegas (EUA)
Para seguir a sequência de vitórias para o Brasil, o UFC chega no Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (1º). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Steve Garcia e o ugandês David Onama. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.
Para abrir o card principal, o Brasil será representado por Allan "Puro Osso" Nascimento. O evento contará ainda participação de cinco lutadores brasileiros no preliminar: Kevin Christian, Norma Dumont, Ketlen Vieira, Ariane Carnelossi e Talita Alencar.
Garcia x Onama: luta principal do UFC Vegas 110
Garcia chega ao confronto com seis vitórias consecutivas no octógono. O norte-americano derrotou Calvin Kattar por decisão unânime em julho deste ano, resultado que fortaleceu sua posição entre os 15 melhores da categoria. Antes disso, acumulou vitórias sobre Chase Hooper, Seung Woo Choi e Kyle Nelson.
O lutador ocupa a quarta posição na lista histórica de nocautes consecutivos do UFC, com cinco finalizações, e já recebeu bônus de Performance da Noite por suas atuações decisivas.
Onama, por sua vez, vive fase excepcional na carreira profissional com quatro vitórias consecutivas. O lutador de Uganda busca seu quinto triunfo seguido para se aproximar do topo da divisão. Sua última luta foi um nocaute contra o brasileiro Gabriel Santos, que lhe rendeu bônus de Performance da Noite.
O ugandês também superou Jonathan Pearce, Roberto Romero e Giga Chikadze, vitórias que o colocaram no top-15 da categoria dos pesos-penas.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2025 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 110
📆 Data: 1º de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 20 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Steve Garcia x David Onama
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Ante Delija
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Themba Gorimbo
Peso-pena (até 65,7 Kg): Isaac Dulgarian x Yadier del Valle
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Daniel Frunza
Peso-casado (até 58,9 Kg): Allan "Puro Osso" Nascimento x Cody Durden
Card Preliminar - 17 horas
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Billy Elekana x Kevin Christian
Peso-galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Chang Ho Lee
Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Sedriques Dumas
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Norma Dumont
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Montserrat Ruiz
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Philip Rowe x Seok Hyeon Ko
Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Ariane Carnelossi
