imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Game do UFC prevê vitória de brasileiro em Paris; confira

Caio Borralho encara Nassourdine Imavov na luta principal

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
22:29
  • Mais Notícias

Nassourdine Imavov e Caio Borralho se enfrentam, no dia 6 de setembro, na luta principal do UFC Fight Night Paris, na Accor Arena, na capital da França. Em simulação feita pelo Lance!, no jogo oficial do Ultimate, o lutador brasileiro levará a melhor sobre o dono da casa após cinco rounds. Veja a luta acima.

➡️ Carlos Prates desfalca o UFC Rio, mas pegará ex-campeão em Nova York

Com chutes na perna e maior controle no chão, Caio Borralho venceu a simulação contra Nassourdine Imavov. Nos dois primeiros rounds, equilíbrio, com superioridade do brasileiro no primeiro. No terceiro e quarto assalto, Borralho teve total domínio, onde quase conseguiu o nocaute técnico com chutes baixos. Porém, o francês quase levou a vitória nos últimos cinco minutos, mas não concretizou a paralisação. Com os juízes, Caio derrotou Nassourdine por decisão unânime dos juízes (triplo 48-47).

Caio Borralho em ação no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Caio Borralho em ação no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nassourdine Imavov x Caio Borralho - UFC Paris

Imavov e Borralho chegam a Paris após rivalidade acirrada nas redes sociais, com diversas provocações entre os países em outros esportes, como o futebol. Além de fora do octógono, o combate terá peso especial, principalmente por poder definir o primeiro desafiante do novo campeão do peso-médio, o russo Khamzat Chimaev, que destronou Dricus du Plessis, no UFC 319, em agosto.

FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA

📆 Data: 6 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
🌍 Local: Paris, França
📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso leve (até 70,3 kg): Fares Ziam (FRA) x Kaue Fernandes (BRA)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

