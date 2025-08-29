Game do UFC prevê vitória de brasileiro em Paris; confira
Caio Borralho encara Nassourdine Imavov na luta principal
- Matéria
- Mais Notícias
Nassourdine Imavov e Caio Borralho se enfrentam, no dia 6 de setembro, na luta principal do UFC Fight Night Paris, na Accor Arena, na capital da França. Em simulação feita pelo Lance!, no jogo oficial do Ultimate, o lutador brasileiro levará a melhor sobre o dono da casa após cinco rounds. Veja a luta acima.
Relacionadas
➡️ Carlos Prates desfalca o UFC Rio, mas pegará ex-campeão em Nova York
Com chutes na perna e maior controle no chão, Caio Borralho venceu a simulação contra Nassourdine Imavov. Nos dois primeiros rounds, equilíbrio, com superioridade do brasileiro no primeiro. No terceiro e quarto assalto, Borralho teve total domínio, onde quase conseguiu o nocaute técnico com chutes baixos. Porém, o francês quase levou a vitória nos últimos cinco minutos, mas não concretizou a paralisação. Com os juízes, Caio derrotou Nassourdine por decisão unânime dos juízes (triplo 48-47).
Nassourdine Imavov x Caio Borralho - UFC Paris
Imavov e Borralho chegam a Paris após rivalidade acirrada nas redes sociais, com diversas provocações entre os países em outros esportes, como o futebol. Além de fora do octógono, o combate terá peso especial, principalmente por poder definir o primeiro desafiante do novo campeão do peso-médio, o russo Khamzat Chimaev, que destronou Dricus du Plessis, no UFC 319, em agosto.
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA
📆 Data: 6 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
🌍 Local: Paris, França
📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 16h
Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
Peso leve (até 70,3 kg): Fares Ziam (FRA) x Kaue Fernandes (BRA)
Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias