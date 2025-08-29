Antes do UFC Noche, Jean Silva manda recado a Diego Lopes: ‘Vai apanhar’
Silva descartou rivalidade com Lopes, mas admitiu que não gosta dele
Um dos principais duelos envolvendo brasileiros nos últimos anos está para acontecer no dia 13 de setembro. Na luta principal do UFC Noche, Jean Silva enfrenta Diego Lopes no peso pena e o vencedor tem tudo para se tornar o próximo desafiante ao cinturão de Alex Volkanovski.
Porém, o duelo serve também para resolver questões pessoais, que foram criadas ao longo dos últimos meses, quando os dois se esbarraram em eventos do UFC. Jean Silva, principalmente, fez diversas declarações à imprensa pedindo a luta e dizendo que queria nocautear Diego Lopes.
Em entrevista ao site do UFC Brasil, Silva descartou rivalidade com o compatriota, colocou panos quentes nas próprias declarações, mas admitiu que não gosta de Lopes.
- Não tem nenhuma rivalidade. Nós tivemos um pequeno desentendimento um tempo atrás e depois percebi que era coisa da minha cabeça, foi uma época que eu não estava bem emocionalmente. Mas, não gosto dele, não gosto da pessoa dele e ele também não gosta de mim. Não é questão de ser amigo ou inimigo, simplesmente, ele entrou na minha frente e agora vai apanhar. Eu avisei que cedo ou tarde isso iria acontecer - disparou Jean.
Duelo entre Silva e Lopes encabeça UFC Noche
A luta entre Silva e Lopes tem sido tratada com o máximo de respeito pelo UFC. Os dois irão encabeçar um dos eventos mais tradicionais da organização, o UFC Noche.
Normalmente, ele é dedicado a celebrar a cultura mexicana, e a escolha de dois brasileiros se dá pelo fato de que Lopes também representa o México, onde treina e vive há muitos anos.
Além de Jean Silva x Diego Lopes, o UFC Noche do dia 13 de setembro também terá Diego Ferreira, enfrentando Alexander Hernandez no peso leve, e a novata Alice Pereira estreia no UFC contra Montserrat Rendon.
Joaquim Netto BJJ mede forças com o peruano Claudio Puelles, enquanto Amanda Lemos pega Tatiana Suarez. Abrindo a noite, o brasileiro Rodrigo Sezinando pega o ucraniano Daniil Donchenko na final do TUF adiada.
