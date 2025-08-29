Um dos principais duelos envolvendo brasileiros nos últimos anos está para acontecer no dia 13 de setembro. Na luta principal do UFC Noche, Jean Silva enfrenta Diego Lopes no peso pena e o vencedor tem tudo para se tornar o próximo desafiante ao cinturão de Alex Volkanovski.

Porém, o duelo serve também para resolver questões pessoais, que foram criadas ao longo dos últimos meses, quando os dois se esbarraram em eventos do UFC. Jean Silva, principalmente, fez diversas declarações à imprensa pedindo a luta e dizendo que queria nocautear Diego Lopes.

Em entrevista ao site do UFC Brasil, Silva descartou rivalidade com o compatriota, colocou panos quentes nas próprias declarações, mas admitiu que não gosta de Lopes.

- Não tem nenhuma rivalidade. Nós tivemos um pequeno desentendimento um tempo atrás e depois percebi que era coisa da minha cabeça, foi uma época que eu não estava bem emocionalmente. Mas, não gosto dele, não gosto da pessoa dele e ele também não gosta de mim. Não é questão de ser amigo ou inimigo, simplesmente, ele entrou na minha frente e agora vai apanhar. Eu avisei que cedo ou tarde isso iria acontecer - disparou Jean.

Duelo entre Silva e Lopes encabeça UFC Noche

A luta entre Silva e Lopes tem sido tratada com o máximo de respeito pelo UFC. Os dois irão encabeçar um dos eventos mais tradicionais da organização, o UFC Noche.

Normalmente, ele é dedicado a celebrar a cultura mexicana, e a escolha de dois brasileiros se dá pelo fato de que Lopes também representa o México, onde treina e vive há muitos anos.

Além de Jean Silva x Diego Lopes, o UFC Noche do dia 13 de setembro também terá Diego Ferreira, enfrentando Alexander Hernandez no peso leve, e a novata Alice Pereira estreia no UFC contra Montserrat Rendon.

Joaquim Netto BJJ mede forças com o peruano Claudio Puelles, enquanto Amanda Lemos pega Tatiana Suarez. Abrindo a noite, o brasileiro Rodrigo Sezinando pega o ucraniano Daniil Donchenko na final do TUF adiada.