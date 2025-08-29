Primeira luta de Oliveira no Rio em 16 anos

Pôster do evento destaca altura, peso e outros dados dos lutadores

UFC retornará ao Rio de Janeiro em 11 de outubro

O UFC segue esquentando as turbinas para o antecipado retorno ao Rio de Janeiro. Marcado para o dia 11 de outubro, o UFC Rio terá na luta principal o ex-campeão Charles Oliveira enfrentando o perigoso striker do Azerbaijão Rafael Fiziev. O pôster oficial do evento foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ultimate com destaque para os dois atletas.

continua após a publicidade

Na arte compartilhadas pelo UFC nas redes sociais, Charles Oliveira aparece encarando Rafael Fiziev com um fundo de cores da bandeira brasileira, para homenagear o retorno do UFC ao Brasil, além de detalhes dos dois lutadores como altura, peso, envergadura, base e data de nascimento.

Esta será a primeira vez que ‘’Do Bronx’’ luta no Rio de Janeiro pelo UFC. A última vez que o ex-campeão atuou na cidade foi pelo Jungle Fight, há 16 anos.

continua após a publicidade

Pôster oficial do UFC Rio com destaque para Charles Oliveira e Fiziev (Foto: Reprodução UFC)

Mais lutas foram anunciadas para o UFC Rio

Na última quinta-feira, o Ultimate revelou que Valter Walker fará seu retorno à cidade natal e enfrentará Mohammed Usman no peso pesado.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para além do retorno de Valter a solo brasileiro, o UFC anunciou outros três duelos que ainda não haviam sido oficializados.

O peso pena Ricardo ‘’Carcacinha’’ Ramos enfrenta o australiano Kaan Ofli, enquanto Gabriel Bonfim recebe Randy Brown, em duelo válido pelo peso meio-médio. Finalmente, Lucas Almeida e Michael Aswell foram oficializados para se enfrentarem pelo peso leve - esta luta estava confirmada, mas só agora foi oficializada

Veja o card do UFC Rio

Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown