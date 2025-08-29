UFC divulga pôster oficial do UFC Rio com Charles Oliveira x Fiziev; veja
Brasileiro ex-campeão lutará em casa pela primeira vez em mais de cinco anos
- Matéria
- Mais Notícias
O UFC segue esquentando as turbinas para o antecipado retorno ao Rio de Janeiro. Marcado para o dia 11 de outubro, o UFC Rio terá na luta principal o ex-campeão Charles Oliveira enfrentando o perigoso striker do Azerbaijão Rafael Fiziev. O pôster oficial do evento foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ultimate com destaque para os dois atletas.
Relacionadas
Na arte compartilhadas pelo UFC nas redes sociais, Charles Oliveira aparece encarando Rafael Fiziev com um fundo de cores da bandeira brasileira, para homenagear o retorno do UFC ao Brasil, além de detalhes dos dois lutadores como altura, peso, envergadura, base e data de nascimento.
Esta será a primeira vez que ‘’Do Bronx’’ luta no Rio de Janeiro pelo UFC. A última vez que o ex-campeão atuou na cidade foi pelo Jungle Fight, há 16 anos.
Mais lutas foram anunciadas para o UFC Rio
Na última quinta-feira, o Ultimate revelou que Valter Walker fará seu retorno à cidade natal e enfrentará Mohammed Usman no peso pesado.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para além do retorno de Valter a solo brasileiro, o UFC anunciou outros três duelos que ainda não haviam sido oficializados.
O peso pena Ricardo ‘’Carcacinha’’ Ramos enfrenta o australiano Kaan Ofli, enquanto Gabriel Bonfim recebe Randy Brown, em duelo válido pelo peso meio-médio. Finalmente, Lucas Almeida e Michael Aswell foram oficializados para se enfrentarem pelo peso leve - esta luta estava confirmada, mas só agora foi oficializada
Veja o card do UFC Rio
Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown
- Matéria
- Mais Notícias