Fora de Campo

Nocaute de Gabriel Bonfim no UFC choca web: 'Talento puro'

Brasileiro protagonizou luta principal de evento

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
23:57
Gabriel Bonfim venceu luta principal em evento do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Gabriel Bonfim venceu luta principal em evento do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Gabriel Bonfim nocauteou o estadunidense Randy Brown, na noite deste sábado (8), na luta principal do UFC Vegas 111, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A luta durou apenas dois rounds, com o brasileiro saindo como vencedor.

O golpe decisivo do confronto aconteceu durante o segundo round. O brasileiro acertou uma joelhada precisa no rosto do adversário, levando ele ao nocaute.

Nas redes sociais, estrangeiros e brasileiros reagiram ao fim da luta. De forma unânime, os telespectadores se mostraram chocados com a potência do golpe. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Gabriel Bonfim finalizou Randy Brown no segundo round".

Tradução: "Gabriel Bonfim nocauteia Randy Brown com uma joelhada controversa. O que vocês acharam da interrupção?".

Tradução: "O maior momento de sua carreira até agora. Gabriel Bonfim conquista a vitória por decisão dividida!".

RESULTADOS DO UFC VEGAS 111

Card Principal
Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round
Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round
Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round
Card preliminar
Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round
Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round
Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round

A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)
