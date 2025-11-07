O UFC iniciou conversas para reestruturar contratos de atletas que atualmente recebem participação nas vendas de pay-per-view. A medida é consequência da migração da transmissão dos eventos da organização para a Paramount a partir do ano que vem. A partir de 2026, o tradicional modelo de pay-per-view será encerrado.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Após deixar a ESPN, inicia-se um novo acordo, de sete anos, avaliado em US$ 7,7 bilhões. E todos os eventos numerados do UFC estarão no pacote padrão do Paramount+, sem cobrança adicional para assinantes nos Estados Unidos. Atualmente, parte do elenco - especialmente campeões e lutadores de alto perfil - recebe bônus proporcionais às vendas, que podem aumentar significativamente os pagamentos totais. Com a transição para o novo modelo, esse mecanismo deixa de existir.

O vice-presidente executivo sênior e executivo de operações do UFC, Lawrence Epstein, se manifestou sobre o tema. O dirigente afirmou que o processo de renegociação já está em andamento com os atletas que seriam diretamente afetados.

continua após a publicidade

- Sobre a questão do pagamento dos lutadores, haverá algumas mudanças na estrutura dos nossos acordos - afirmou Epstein, que concluiu:

- Em particular com nossos atletas premium, que têm uma porcentagem de suas remunerações baseadas nas vendas de pay-per-view. Dito isso, nossa equipe já está em processo de trabalhar nesses acordos - explicou, durante evento recente.

O UFC ainda não anunciou o primeiro evento da parceria com a Paramount, mas o CEO da organização, Dana White, já destacou a intenção de montar um card de grande porte. Talvez haja até mais de uma luta pelo cinturão. Para que isso ocorra sem pendências contratuais, a organização precisa concluir as revisões dos acordos de atletas que antes recebiam bônus por pay-per-view.

continua após a publicidade

Epstein também reforçou que os lutadores devem receber aumentos gerais quando o novo contrato entrar em vigor. Contudo, os percentuais ainda não foram divulgados. Mas ele mesmo projeta aumento expressivo de receita com o acordo.

- Como Dana White disse, haverá um aumento no pagamento dos lutadores. Não há dúvida disso. Sentimos que isso estará alinhado com o que será consistente com as margens que mantivemos nos últimos vários anos - completou.