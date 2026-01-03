Exclusivo: Destaques do UFC montam o lutador perfeito e o Top 5 da história do Brasil
Norma Dumont, Alla Puro Osso e os irmãos Bonfim entraram na brincadeira do UFC
Durante a semana que antecede um evento do UFC, conhecida como Fight Week, os lutadores vivem uma rotina intensa de compromissos, treinos e entrevistas. Em meio à tensão da reta final, também há espaço para momentos de descontração. E foi nesse clima que o Lance! ouviu atletas brasileiros para eleger o lutador perfeito e o Top 5 da história do país na organização.
De um lado, duas estrelas em ascensão da Chute Boxe Diego Lima: Norma Dumont e Alla Puro Osso. A número 4 do peso-galo e o peso-mosca brilharam em 2025 e confirmaram a sequência de invencilidade. Já do outro, os irmãos Gabriel e Ismael Bonfim podem viver momentos diferentes, mas ambos prometem entregar muita ação e emoção no octógono.
Astros da Chute Boxe montam lutador perfeito
Enquanto Dumont montava a melhor lutadora das categorias femininas, seu companheiro de equipe Alla Puro Osso abriu o jogo sobre a formação ideal entre os homens.
Norma Dumont
Trocação: Yan Xiaonan
Wrestling: Erin Blanchfield
Finalização: Mackenzie Dern
Resistência: Irene Aldana
Microfone: Kayla Harrison
Allan Puro Osso
QI de luta: George St-Pierre
Cárdio: Merab Dvalishvili
Trocação: Conor McGregor
Wrestling: Demian Maia e Charles do Bronx
Microfone: Conor McGregor
Irmãos Bonfim definem melhores da história do Brasil
Os dois lutadores concordaram em três grandes nomes da históra do UFC: Anderson Silva, José Aldo e Charles do Bronx. Para compor a lista, outros campeões brasileiros também marcaram presença.
Gabriel Bonfim
1º. Anderson Silva
2º. José Aldo
3º. Amanda Nunes
4º. Alexandre Pantoja
5º. Charles do Bronx
Ismael Bonfim
1º. Anderson Silva
2º. Charles do Bronx
3º. José Aldo
4º. Alex Poatan
5º. Rodrigo Minotauro
Quarteto está em destaque no UFC
A brasileira Norma Dumot segue em busca por uma chance de disputar o cinturão do peso-galo. Em uma revanche contra a compatriota Ketlen Vieira, Dumont buscou a sexta vitória consecutiva e espera conquistar o "title shot" contra Kayla Harrison.
Com duas oportunidades no octógono em 2025, Puro Osso levou a melhor em ambas e conquistou a marca de quatro vitórias consecutivas no UFC. O brasileiro busca a entrada para o ranking dos moscas após anos de inatividade por conta de lesões.
Com apenas uma derrota no UFC, no final de 2023, Gabriel Bonfim vem de boas atuação desde então com quatro vitórias consecutivas. O último triunfo foi o responsável por colocá-lo na cola do Top 10 no ranking dos meio-médios do Ultimate.
Enquanto o irmão brilhava na luta principal do UFC Vegas 111, Ismael não teve o mesmo resultado satisfatório. O brasileiro enfrentou uma sequência negativa de duas derrotas em 2025, mas luta para voltar ao mundo das vitórias na atual temporada.
