Durante a semana que antecede um evento do UFC, conhecida como Fight Week, os lutadores vivem uma rotina intensa de compromissos, treinos e entrevistas. Em meio à tensão da reta final, também há espaço para momentos de descontração. E foi nesse clima que o Lance! ouviu atletas brasileiros para eleger o lutador perfeito e o Top 5 da história do país na organização.

De um lado, duas estrelas em ascensão da Chute Boxe Diego Lima: Norma Dumont e Alla Puro Osso. A número 4 do peso-galo e o peso-mosca brilharam em 2025 e confirmaram a sequência de invencilidade. Já do outro, os irmãos Gabriel e Ismael Bonfim podem viver momentos diferentes, mas ambos prometem entregar muita ação e emoção no octógono.

Astros da Chute Boxe montam lutador perfeito

Enquanto Dumont montava a melhor lutadora das categorias femininas, seu companheiro de equipe Alla Puro Osso abriu o jogo sobre a formação ideal entre os homens.

Norma Dumont

Trocação: Yan Xiaonan

Wrestling: Erin Blanchfield

Finalização: Mackenzie Dern

Resistência: Irene Aldana

Microfone: Kayla Harrison

Allan Puro Osso

QI de luta: George St-Pierre

Cárdio: Merab Dvalishvili

Trocação: Conor McGregor

Wrestling: Demian Maia e Charles do Bronx

Microfone: Conor McGregor

Irmãos Bonfim definem melhores da história do Brasil

Os dois lutadores concordaram em três grandes nomes da históra do UFC: Anderson Silva, José Aldo e Charles do Bronx. Para compor a lista, outros campeões brasileiros também marcaram presença.

Gabriel Bonfim

1º. Anderson Silva

2º. José Aldo

3º. Amanda Nunes

4º. Alexandre Pantoja

5º. Charles do Bronx

Ismael Bonfim

1º. Anderson Silva

2º. Charles do Bronx

3º. José Aldo

4º. Alex Poatan

5º. Rodrigo Minotauro

Quarteto está em destaque no UFC

A brasileira Norma Dumot segue em busca por uma chance de disputar o cinturão do peso-galo. Em uma revanche contra a compatriota Ketlen Vieira, Dumont buscou a sexta vitória consecutiva e espera conquistar o "title shot" contra Kayla Harrison.

Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

Com duas oportunidades no octógono em 2025, Puro Osso levou a melhor em ambas e conquistou a marca de quatro vitórias consecutivas no UFC. O brasileiro busca a entrada para o ranking dos moscas após anos de inatividade por conta de lesões.

Allan Puro Osso venceu Cody Durden no UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução/Instagram: @allanpuroosso)

Com apenas uma derrota no UFC, no final de 2023, Gabriel Bonfim vem de boas atuação desde então com quatro vitórias consecutivas. O último triunfo foi o responsável por colocá-lo na cola do Top 10 no ranking dos meio-médios do Ultimate.

Enquanto o irmão brilhava na luta principal do UFC Vegas 111, Ismael não teve o mesmo resultado satisfatório. O brasileiro enfrentou uma sequência negativa de duas derrotas em 2025, mas luta para voltar ao mundo das vitórias na atual temporada.