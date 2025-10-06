menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Ex-BBB Davi Brito substituirá Popó no Fight Music Show; entenda

Campeão do reality show será atração principal de luta

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 06/10/2025
22:13
Atualizado há 7 minutos
Davi Brito foi campeão do BBB 24 (Foto: Reprodução / TV Globo)
imagem cameraDavi Brito foi campeão do BBB 24 (Foto: Reprodução / TV Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Davi Brito, campeão da edição de 2024 do Big Brother Brasil, substituirá Popó Freitas após a aposentadoria do lutador. Popó iria enfrentar Diego Alemão no Fight Music Show, mas ele anunciou que não irá seguir no esporte. Agora, a luta entre Davi Brito e Sacha Bali, campeão de A Fazenda, será a atração principal do dia 1º de novembro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe: ‘Me sinto envergonhado’

Nas redes sociais, Davi Brito publica os preparativos para luta. Sacha Bali já participou de novelas da Globo, Record e SBT, além de produções da Netflix.

Popó Freitas aposentado

O lutador Acelino "Popó" Freitas anunciou, nesta segunda-feira (6), a sua aposentadoria do esporte. O anúncio veio durante uma coletiva do Fight Music Show, em São Paulo. Para ele, um dos motivos para "pendurar as luvas" foi a briga generalizada durante a luta com Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, no fim de setembro. Ele descreveu o acontecimento como algo humilhante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim passar pelo que eu passei em cima daquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer. Não pelo dinheiro, não preciso do dinheiro. Passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco, foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe — afirmou Popó.

Popó no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega / Inovafoto)
Popó no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega / Inovafoto)

Para Popó, a luta com Wanderlei foi o estopim, principalmente por ter sido agredido quando o combate foi encerrado:

— Eu nunca saí machucado de uma luta de boxe. Eu saí machucado, porque o cara me agrediu fora da luta, e hoje eu penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Fiquei com uma vergonha tão grande que paro de lutar boxe.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias