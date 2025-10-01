Wanderlei Silva manda recado para filho de Popó e dispara: ‘Vou buscar Justiça’

O lutador Wanderlei Silva atualizou o estado de saúde, nesta quarta-feira (1), três dias após a briga generalizada ocorrida no evento Spaten Fight Night. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o "Chachorro Louco" mandou um recado para o filho de Acelino "Popó" Freitas e afirmou que irá buscar justiça.

- Esse foi o saldo do evento para o Wand. Quebrei minhas duas órbitas oculares e também estou com meu nariz quebrado em quatro partes. Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó, que invadiu o ringue já me dando dois socos na nuca, e depois, acertando um soco no meu olho, que precisou de sete pontos para fechar - iniciou o lutador, antes de completar.

- Estou muito triste e chateado. Agora, eu teria vários trabalho para fazer, mas não estou podendo por causa desse meu estado. Não estou conseguindo dormir, passando muita dor e desconforto. Isso não pode ficar assim. Foi sem dúvida um ato muito criminoso. E precisa ser julgado pela Justiça. Vou atrás dela - concluiu.

Spaten Fight Night termina com briga generalizada

O combate entre os dois lutadores foi marcado por provocações desde antes do encontro no ringue. Dentro das cordas, Wanderlei Silva foi eliminado após dar sequência de golpes inelegais no adversário.

O término do confronto foi marcado por uma briga generalizada. Equipes dos dois lutadores invadiram o ringue e protagonizaram cenas de uma batalha campal. No meio das trocas de socos e chutes, Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó.

Briga generalizada marcou o fim da luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)