menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Wanderlei Silva manda recado para filho de Popó e dispara: ‘Vou buscar Justiça’

Lutador ainda se recupera de agressões

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
18:01
Wanderlei Silva e Popó lutaram no evento Spaten Fight Night (Foto: William Lucas/Inovafoto)
imagem cameraWanderlei Silva e Popó lutaram no evento Spaten Fight Night (Foto: William Lucas/Inovafoto)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lutador Wanderlei Silva atualizou o estado de saúde, nesta quarta-feira (1), três dias após a briga generalizada ocorrida no evento Spaten Fight Night. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o "Chachorro Louco" mandou um recado para o filho de Acelino "Popó" Freitas e afirmou que irá buscar justiça.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Esse foi o saldo do evento para o Wand. Quebrei minhas duas órbitas oculares e também estou com meu nariz quebrado em quatro partes. Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó, que invadiu o ringue já me dando dois socos na nuca, e depois, acertando um soco no meu olho, que precisou de sete pontos para fechar - iniciou o lutador, antes de completar.

- Estou muito triste e chateado. Agora, eu teria vários trabalho para fazer, mas não estou podendo por causa desse meu estado. Não estou conseguindo dormir, passando muita dor e desconforto. Isso não pode ficar assim. Foi sem dúvida um ato muito criminoso. E precisa ser julgado pela Justiça. Vou atrás dela - concluiu.

continua após a publicidade

Spaten Fight Night termina com briga generalizada

O combate entre os dois lutadores foi marcado por provocações desde antes do encontro no ringue. Dentro das cordas, Wanderlei Silva foi eliminado após dar sequência de golpes inelegais no adversário.

O término do confronto foi marcado por uma briga generalizada. Equipes dos dois lutadores invadiram o ringue e protagonizaram cenas de uma batalha campal. No meio das trocas de socos e chutes, Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó.

continua após a publicidade
Briga generalizada marcou o fim da luta entre Popó e Wanderlei Silva

Briga generalizada marcou o fim da luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias