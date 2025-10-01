O lutador Wanderlei Silva declarou que irá processar Rafael Freitas pelos ‘’atos criminosos’’ cometidos pelo filho de Popó durante a briga generalizada que tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2 do último sábado.

Através de suas redes sociais, Wanderlei explicou as lesões que teve, disse que foi agredido de ‘’maneira criminosa’’ pelo filho de Popó e prometeu ir ‘’atrás da Justiça’’.

- Esse foi o saldo do Spaten Fight Night 2 para o Wand. Quebrei minhas duas órbitas, estou com meu nariz quebrado em quatro lugares. Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó, que invadiu o ringue me dando dois socos na nuca e depois acertando um soco que abriu um corte de sete pontos aqui no meu olho (...) Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato muito criminoso. E todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. E eu vou atrás da Justiça – comentou o Hall da Fama do UFC, que lamentou oportunidades de trabalho perdidas e relatou ainda estar sofrendo com o episódio ‘’por dentro e por fora’’.

- Estou muito triste, muito magoado por dentro, por fora. Eu vendo aquela cena, caindo no chão e as pessoas, que nem eram seguranças do evento, porque o evento não tinha segurança...as pessoas me puxando. Que cena horrível. Agora, eu teria vários trabalhos para fazer e não posso fazê-los por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir, passando muita dor, muito desconforto.

Duelo de Popó e Wanderlei acaba em briga generalizada

Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

Atração principal do Spaten Fight Night 2 do último sábado, o duelo entre Popó e Wanderlei Silva terminou de forma inesperada, com Wanderlei sendo desclassificado por excesso de golpes ilegais. Imediatamente após o fim do combate, a equipe do tetracampeão mundial de boxe Popó entrou no ringue e trocou palavras com a equipe do Hall da Fama do UFC. Após alguns segundos de trocas de insultos, uma briga generalizada se iniciou.

Rafael Freitas, filho de Popó que estava na plateia, invadiu o ringue e deixou Wanderlei desacordado por um tempo com um soco. O lutador precisou sair carregado do ringue e foi diretamente para o hospital.

