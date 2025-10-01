menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Wanderlei diz que irá processar filho de Popó: ‘Vou atrás da Justiça’

Wand relatou estar sentindo fortes dores dias após a briga generalizada

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:13
Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco em Wanderlei Silva durante confusão no ringue. (Foto: Reprodução/TV Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Wanderlei Silva anunciou que irá processar Rafael Freitas pelos atos de violência ocorridos no Spaten Fight Night 2.
Ele relatou ter sofrido várias lesões, incluindo fraturas nas órbitas e no nariz.
Silva descreveu a agressão como criminosa e prometeu buscar justiça pelo ocorrido.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O lutador Wanderlei Silva declarou que irá processar Rafael Freitas pelos ‘’atos criminosos’’ cometidos pelo filho de Popó durante a briga generalizada que tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2 do último sábado.

continua após a publicidade

Através de suas redes sociais, Wanderlei explicou as lesões que teve, disse que foi agredido de ‘’maneira criminosa’’ pelo filho de Popó e prometeu ir ‘’atrás da Justiça’’.

- Esse foi o saldo do Spaten Fight Night 2 para o Wand. Quebrei minhas duas órbitas, estou com meu nariz quebrado em quatro lugares. Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó, que invadiu o ringue me dando dois socos na nuca e depois acertando um soco que abriu um corte de sete pontos aqui no meu olho (...) Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato muito criminoso. E todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. E eu vou atrás da Justiça – comentou o Hall da Fama do UFC, que lamentou oportunidades de trabalho perdidas e relatou ainda estar sofrendo com o episódio ‘’por dentro e por fora’’.

continua após a publicidade

- Estou muito triste, muito magoado por dentro, por fora. Eu vendo aquela cena, caindo no chão e as pessoas, que nem eram seguranças do evento, porque o evento não tinha segurança...as pessoas me puxando. Que cena horrível. Agora, eu teria vários trabalhos para fazer e não posso fazê-los por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir, passando muita dor, muito desconforto.

Duelo de Popó e Wanderlei acaba em briga generalizada

Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto)
Atração principal do Spaten Fight Night 2 do último sábado, o duelo entre Popó e Wanderlei Silva terminou de forma inesperada, com Wanderlei sendo desclassificado por excesso de golpes ilegais. Imediatamente após o fim do combate, a equipe do tetracampeão mundial de boxe Popó entrou no ringue e trocou palavras com a equipe do Hall da Fama do UFC. Após alguns segundos de trocas de insultos, uma briga generalizada se iniciou.

continua após a publicidade

Rafael Freitas, filho de Popó que estava na plateia, invadiu o ringue e deixou Wanderlei desacordado por um tempo com um soco. O lutador precisou sair carregado do ringue e foi diretamente para o hospital.

Após o término da luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, uma briga generalizada tomou conta do ringue, com membros de ambas as equipes trocando socos e Wanderlei sendo nocauteado pelo filho de Popó.

circulo com pontos dentroTudo sobre

