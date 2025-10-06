Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe: ‘Me sinto envergonhado’

O lutador Acelino "Popó" Freitas anunciou, nesta segunda-feira (6), a sua aposentadoria do boxe. O anúncio veio durante uma coletiva do Fight Music Show, em São Paulo. Para ele, um dos motivos para "pendurar as luvas" foi a briga generalizada durante a luta com Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, no fim de setembro. Ele descreveu o acontecimento como algo humilhante.

— Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim passar pelo que eu passei em cima daquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer. Não pelo dinheiro, não preciso do dinheiro. Passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco, foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe — afirmou Popó.

Luta entre Popó Freitas e Wanderlei Silva (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

Para Popó, a luta com Wanderlei foi o estopim, principalmente por ter sido agredido quando o combate foi encerrado:

— Eu nunca saí machucado de uma luta de boxe. Eu saí machucado, porque o cara me agrediu fora da luta, e hoje eu penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Fiquei com uma vergonha tão grande que paro de lutar boxe.

Há um ano, o lutador já havia anunciado a sua aposentadoria.

Popó passará por cirurgia após briga generalizada no Spaten Fight Night (Foto: Reprodução/Instagram)

Popó avisa que não tem nada a provar

Encerrando a carreira, o lutador afirmou que não tem nada para provar no boxe. Ele seguiu justificando a aposentadoria com a confusão após o Spaten Fight Night:

— Foram sete campeonatos mundiais, fui super campeão do mundo. Tenho 50 anos, uma vida para curtir, netos para curtir. Não tenho por que me expor tanto assim como aconteceu naquela luta.

— Eu sei o que estou passando, estou sofrendo com isso. Nunca fui agredido daquela forma e foi vergonhoso para mim, foi vergonhoso para o boxe. Já eu não envergonhei o boxe, porque lutei boxe. Eu tenho vergonha do que fizeram comigo — explicou.