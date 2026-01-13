menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Empresário manda recado a campeão do UFC que desafiou Poatan

Agente de Poatan quer Chimaev defendendo título do UFC antes de subir

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
12:07
Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
imagem cameraPoatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Khamzat Chimaev não recebeu o desafio de Alex Poatan, que não está interessado na luta.
Ed Soares afirma que Chimaev deve defender seu título dos médios primeiro.
Alex Poatan continua treinando, desejando subir para os pesados, sem data definida para seu retorno.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

As esperanças de Khamzat Chimaev, campeão peso médio do UFC, desafiar Alex Poatan duraram menos de 24 horas. Momentos após o emiradense desafiar oficialmente o brasileiro, Ed Soares, empresário de Alex, negou que a luta interesse ao dono do cinturão meio-pesado do Ultimate e ainda declarou que Chimaev precisava, ao menos, defender seu título dos médios uma vez.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, Soares falou sobre as possibilidades de Khamzat conseguir o duelo com Poatan e declarou que ninguém fala do campeão peso médio a não ser que ele esteja provocando o brasileiro. 

— Sobre o Chimaev, defenda seu título primeiro. Você nem defendeu o cinturão dos médios ainda. Está tentando criar algo com isso, e quem não tentaria? Alex é a maior estrela ativa do MMA no momento. Ninguém realmente presta atenção nele (Khamzat Chimaev) a não ser que ele fale do Alex.

continua após a publicidade

Retorno ao UFC no segundo trimestre?

Alheio às polêmicas envolvendo seu nome, Alex Poatan segue treinando e se diz pronto para começar a se preparar para seu próximo combate. O brasileiro já declarou que gostaria de subir para os pesados do UFC, mas não há nada certo ainda. 

Tampouco há uma data fechada para o retorno do campeão, mas Ed Soares acredita que a volta de Poatan pode ocorrer no segundo trimestre de 2026, ou seja, a partir de abril.

continua após a publicidade

— Eu gostaria de vê-lo de volta no começo do segundo trimestre, talvez. Eu não sei, não temos nada fechado ainda, ele não tem nada arranjado. É possível que ele suba mesmo para os pesados, mas precisaria de um tempo para ganhar músculo. Ele normalmente pesa 104 a 106kg em off, mas gostaria de ganhar mais músculo para subir aos pesados. 

Jon Jones e Alex Poatan durante o Noche UFC (Foto: Jeff Bottari/UFC)
Jon Jones e Alex Poatan durante o Noche UFC (Foto: Jeff Bottari/UFC)

Luta com Jon Jones está mais longe

O duelo ideal de Alex é Jon Jones, mas recentemente o próprio americano expressou suas dúvidas em relação à viabilidade da luta. Para Jones, Dana White, CEO do UFC, não parece animado em casar o combate com o brasileiro.

— Pereira quer lutar comigo, mas não acho que o Dana White vá permitir que isso aconteça. Vai ser interessante ver o que o Dana quer — disse Jones.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias