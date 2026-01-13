Khamzat Chimaev não recebeu o desafio de Alex Poatan, que não está interessado na luta.

As esperanças de Khamzat Chimaev, campeão peso médio do UFC, desafiar Alex Poatan duraram menos de 24 horas. Momentos após o emiradense desafiar oficialmente o brasileiro, Ed Soares, empresário de Alex, negou que a luta interesse ao dono do cinturão meio-pesado do Ultimate e ainda declarou que Chimaev precisava, ao menos, defender seu título dos médios uma vez.

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, Soares falou sobre as possibilidades de Khamzat conseguir o duelo com Poatan e declarou que ninguém fala do campeão peso médio a não ser que ele esteja provocando o brasileiro.

— Sobre o Chimaev, defenda seu título primeiro. Você nem defendeu o cinturão dos médios ainda. Está tentando criar algo com isso, e quem não tentaria? Alex é a maior estrela ativa do MMA no momento. Ninguém realmente presta atenção nele (Khamzat Chimaev) a não ser que ele fale do Alex.

Retorno ao UFC no segundo trimestre?

Alheio às polêmicas envolvendo seu nome, Alex Poatan segue treinando e se diz pronto para começar a se preparar para seu próximo combate. O brasileiro já declarou que gostaria de subir para os pesados do UFC, mas não há nada certo ainda.

Tampouco há uma data fechada para o retorno do campeão, mas Ed Soares acredita que a volta de Poatan pode ocorrer no segundo trimestre de 2026, ou seja, a partir de abril.

— Eu gostaria de vê-lo de volta no começo do segundo trimestre, talvez. Eu não sei, não temos nada fechado ainda, ele não tem nada arranjado. É possível que ele suba mesmo para os pesados, mas precisaria de um tempo para ganhar músculo. Ele normalmente pesa 104 a 106kg em off, mas gostaria de ganhar mais músculo para subir aos pesados.

Luta com Jon Jones está mais longe

O duelo ideal de Alex é Jon Jones, mas recentemente o próprio americano expressou suas dúvidas em relação à viabilidade da luta. Para Jones, Dana White, CEO do UFC, não parece animado em casar o combate com o brasileiro.

— Pereira quer lutar comigo, mas não acho que o Dana White vá permitir que isso aconteça. Vai ser interessante ver o que o Dana quer — disse Jones.