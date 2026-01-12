Dana White exalta luta de Amanda Nunes: 'Maior da história do UFC'
CEO do UFC está animado com retorno de Amanda Nunes no UFC 324
Ex-dupla campeã mundial do UFC, Amanda Nunes tem retorno ao octógono marcado para o dia 24 de janeiro. No UFC 324, a brasileira tenta iniciar seu terceiro reinado somente no peso galo diante da atual campeã Kayla Harrison, em luta que foi reconhecida por Dana White como a maior da história do MMA feminino.
Segundo o CEO do UFC, a história dentro do duelo, com Amanda Nunes sendo a maior lutadora da história dos esportes de combate voltando para enfrentar uma ex-companheira de equipe, faz com que este seja um grande combate.
— Kayla Harrison é uma campeã olímpica no judô, ganhou de todo mundo que passou pelo seu caminho. Ela estava em outra organização antes de vir para cá e acabou ganhando o título mundial. Amanda Nunes é a melhor lutadora de todos os tempos em qualquer esporte de combate. Ela disse que vai sair da aposentadoria se Kayla vier ao UFC e ganhar o cinturão. É uma grande, grande luta. A melhor luta de todos os tempos na minha opinião — apontou White, em entrevista ao canal CBS.
Kayla e Amanda Nunes trocam provocações antes do UFC 324
O duelo entre duas das maiores lutadoras de todos os tempos tem movimentado as redes sociais nos últimos tempos, com a americana abrindo os trabalhos e provocando a ex-companheira de equipe. Atual campeã do UFC, Kayla Harrison disse que ia aposentar novamente a brasileira após a luta entre as duas.
Por sua vez, Amanda declarou que garante uma vitória sobre Harrison e que está preparada para lutar os cinco rounds, mas que se a americana ''der mole'', vai finalizar o combate antes.
FICHA TÉCNICA
UFC 324 - Amanda Nunes x Kayla Harrison
📆 Data: 24 de janeiro de 2026
⏰ Horário: A definir (preliminares) e 23h (card principal)
🌍 Local: em Las Vegas, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Paramount Plus
Card Principal (23h)
Cinturão interino peso leve: Justin Gaethje (EUA) x Paddy Pimblett (ING)
Cinturão peso galo feminino: (c) Kayla Harrison (EUA) x Amanda Nunes (BRA)
Peso galo: Sean O'Malley (EUA) x Song Yadong (CHN)
Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta (DOM) x Derrick Lewis (EUA)
Peso pena: Arnold Allen (ING) x Jean Silva (BRA)
Card Preliminar (a definir, sem ordem de lutas)
Peso leve: Michael Johnson (EUA) x Alexander Hernandez (EUA)
Peso meio-pesado: Nikita Krylov (RUS) x Modestas Bukauskas (LIT)
Peso galo: Umar Nurmagomedov (RUS) x Deiveson Figueiredo (BRA)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Andrey Pulyaev (RUS)
Peso mosca: Alex Perez (EUA) x Charles Johnson (EUA)
Peso mosca feminino: Natália Silva (BRA) x Rose Namajunas (EUA)
Peso pesado: Josh Hokit (EUA) x Denzel Freeman (EUA)
Peso galo: Ricky Turcios (EUA) x Cameron Smotherman
