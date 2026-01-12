O UFC será transmitido pela Paramount Plus com novos acordos nos EUA e Brasil.

O ator Wagner Moura e o filme O Agente Secreto não foram as únicas atrações brasileiras no Globo de Ouro, segunda maior premiação do cinema mundial. A campeã do UFC Mackenzie Dern fez uma participação especial no evento, junto a outro lutador do Ultimate, o americano Brian Ortega.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Após serem fotografados no tradicional tapete vermelho do Globo de Ouro, Mackenzie e Brian vestiram os uniformes do UFC e a brasileira ainda ostentou seu cinturão para uma participação especial na premiação em si.

Agindo como ''seguranças'' do evento, os dois lutadores entraram de surpresa no palco e verificam se tudo estava ''em ordem''. Após rápidos olhares para os convidados, ambos concordaram que estava tudo pronto para o prosseguimento do Globo de Ouro.

continua após a publicidade

Veja a aparição de Mackenzie Dern no Globo de Ouro

Acordo televisivo abriu caminho para 'invasão''

O convite a Mackenzie Dern e Brian Ortega se deu como forma de promoção à chegada do UFC ao Paramount Plus. O serviço de streaming pertence ao canal aberto americano CBS, que garantiu os direitos de transmissão do Globo de Ouro para os Estados Unidos.

Além da premiação, os jogos de futebol americano que são transmitidos pela CBS também têm tido bastante promoção do UFC, incluindo anúncios de lutas durante as partidas.

continua após a publicidade

Campeã do UFC Mackenzie Dern no Globo de Ouro (Foto: Reprodução Twitter UFC)

No ano passado, o UFC anunciou que deixaria a ESPN e assinaria um acordo com a CBS e com a Paramount Plus. Nos próximos sete anos, o Ultimate será transmitido no serviço de streaming para os Estados Unidos, com eventos especiais também passando na TV aberta, através da CBS. No Brasil, o UFC também passará a ser transmitido pela Paramount Plus.

Com a proximidade do primeiro evento da nova era, o UFC 324, que acontece no dia 24 de janeiro, as promoções começam a se intensificar e o Globo de Ouro e os jogos da NFL são apenas dois casos. O UFC 324 terá quatro brasileiros em ação: Natália Silva, Deiveson Figueiredo, Jean Silva e Amanda Nunes. Eles enfrentam Rose Namajunas, Umar Nurmagomedov, Arnold Allen e Kayla Harrison, respectivamente.