menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Campeão peso médio do UFC desafia Poatan: 'Vai acabar rápido'

Khamzat Chimaev quer finalizar Alex Poatan no UFC Casa Branca

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
14:24
Poatan, campeão do UFC, foi desafiado por outro dono de cinturão (Foto: Reprodução Twitter ufc)
imagem cameraPoatan, campeão do UFC, foi desafiado por outro dono de cinturão (Foto: Reprodução Twitter ufc)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Khamzat Chimaev desafia Alex Poatan para uma luta no UFC Casa Branca.
Chimaev provocou fãs brasileiros para pressionar Poatan a aceitar o duelo.
Jon Jones também expressou interesse em enfrentar Poatan, mas está pessimista sobre a luta.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Uma luta com o campeão meio-pesado do UFC Alex Poatan parece mesmo ser um dos tíquetes mais concorridos do MMA no momento. Após Jon Jones admitir que gostaria de enfrentar o brasileiro, foi a vez de Khamzat Chimaev, que é o atual dono do cinturão peso médio, desafiar Poatan. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O checheno naturalizado emiradense Chimaev usou suas redes sociais para pedir uma luta com o brasileiro no UFC Casa Branca e ainda provocou os fãs do Brasil, pedindo que eles pressionem Poatan a aceitar o duelo.

— Vamos lá, (no UFC da) Casa Branca. Não se preocupe, eu vou te finalizar rápido, Alex Poatan (...) Todos os brasileiros, por favor, digam a este garoto, se ele não estiver com medo, digam a ele para lutar comigo — provocou Chimaev.

continua após a publicidade

Esta não é a primeira vez que o campeão peso médio tenta uma luta com Poatan. Desde que entrou no UFC, primeiramente como peso meio-médio, Chimaev admitiu que gostaria de ser campeão em três categorias diferentes. Porém, ''só'' conseguiu até agora o título dos médios.

Poatan, enquanto isso, já ganhou dois cinturões e caminha a passos largos para tentar o inédito terceiro título, tão cobiçado por Khamzat. 

continua após a publicidade
Chimaev é atual campeão peso médio do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Chimaev é atual campeão peso médio do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Todos querem Poatan no UFC Casa Branca

Para conseguir o duelo com Alex, porém, Chimaev terá que entrar na fila. Jon Jones é certamente a primeira opção do brasileiro, que chegou a desafiar o americano após vencer sua última luta e recuperar o cinturão meio-pesado do UFC. 

Porém, Jones admitiu que está pessimista quanto à chance de enfrentar Poatan. O ex-campeão duplo declarou que Dana White, CEO do UFC, está reticente quanto ao casamento do duelo entre ele e Alex.

— Pereira quer lutar comigo, mas não acho que o Dana White vá permitir que isso aconteça. Vai ser interessante ver o que o Dana quer — declarou Jones recentemente ao Red Corner MMA.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias