Campeão peso médio do UFC desafia Poatan: 'Vai acabar rápido'
Khamzat Chimaev quer finalizar Alex Poatan no UFC Casa Branca
Uma luta com o campeão meio-pesado do UFC Alex Poatan parece mesmo ser um dos tíquetes mais concorridos do MMA no momento. Após Jon Jones admitir que gostaria de enfrentar o brasileiro, foi a vez de Khamzat Chimaev, que é o atual dono do cinturão peso médio, desafiar Poatan.
O checheno naturalizado emiradense Chimaev usou suas redes sociais para pedir uma luta com o brasileiro no UFC Casa Branca e ainda provocou os fãs do Brasil, pedindo que eles pressionem Poatan a aceitar o duelo.
— Vamos lá, (no UFC da) Casa Branca. Não se preocupe, eu vou te finalizar rápido, Alex Poatan (...) Todos os brasileiros, por favor, digam a este garoto, se ele não estiver com medo, digam a ele para lutar comigo — provocou Chimaev.
Esta não é a primeira vez que o campeão peso médio tenta uma luta com Poatan. Desde que entrou no UFC, primeiramente como peso meio-médio, Chimaev admitiu que gostaria de ser campeão em três categorias diferentes. Porém, ''só'' conseguiu até agora o título dos médios.
Poatan, enquanto isso, já ganhou dois cinturões e caminha a passos largos para tentar o inédito terceiro título, tão cobiçado por Khamzat.
Todos querem Poatan no UFC Casa Branca
Para conseguir o duelo com Alex, porém, Chimaev terá que entrar na fila. Jon Jones é certamente a primeira opção do brasileiro, que chegou a desafiar o americano após vencer sua última luta e recuperar o cinturão meio-pesado do UFC.
Porém, Jones admitiu que está pessimista quanto à chance de enfrentar Poatan. O ex-campeão duplo declarou que Dana White, CEO do UFC, está reticente quanto ao casamento do duelo entre ele e Alex.
— Pereira quer lutar comigo, mas não acho que o Dana White vá permitir que isso aconteça. Vai ser interessante ver o que o Dana quer — declarou Jones recentemente ao Red Corner MMA.
