Leitura labial revela motivo da briga entre equipes de Popó e Wanderlei Silva

Um dublador especializado em leitura labial revelou detalhes e como começou a briga entre as equipes de Popó e Wanderlei Silva no Spatten Figth Night, em São Paulo. A pancadaria aconteceu no último sábado e tem rendido polêmcias até agora.

continua após a publicidade

O confronto entre os atletas terminou com a desclassificação de Wanderlei Silva, em decorrência da aplicação de golpes considerados irregulares pelas regras do boxe. Assim que acabou, membros da equipe de Popó começaram a xingar pessoas ligadas ao lutador.

➡️Zico é direto sobre trabalho de Filipe Luís no Flamengo: ‘Decisões’

- Você é um irresponsável - disparou um membro.

- Werdum, você é um otário - gritou outro membro da equipe de Popó.

Quando um dos membros da equipe de Wanderlei Silva ameaçou ir para cima da equipe de Popó, Werdum ainda tentou conter os ânimos.

- Não, está tudo bem. Fica aí - falou Werdum.

Porém, no final, foi todo mundo para o ringue. Durante o tumulto, Wanderlei Silva foi agredido, perdeu a consciência e necessitou de atendimento hospitalar. De acordo com informações apuradas, o lutador sofreu uma fratura no nariz, um corte no supercílio e relatou perda de memória subsequente ao incidente.

continua após a publicidade

As versões sobre a origem do confronto são conflitantes. A equipe de Popó atribui o início da briga a uma ação de Fabrício Werdum, que integrava o córner de Wanderlei Silva. Em contrapartida, Werdum declarou que sua equipe foi alvo de agressões por parte de um grupo mais numeroso ligado a Freitas.

Briga generalizada marcou o fim da luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Confira o vídeo na íntegra

Envolvidos na luta entre Popó e Wanderlei Silva são suspensos

Em comunicado oficial, o Conselho Nacional de Boxe confirmou que, após a devida apuração dos fatos, foram aplicadas sanções aos atletas Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, protagonistas da luta principal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além dos dois lutadores, a punição se estende a Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André Amado, todos licenciados pela entidade e que tiveram participação no confronto físico ocorrido após o combate.