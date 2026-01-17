Jungle Fight 144 transforma quartel do BOPE em arena neste sábado

O Jungle Fight 144 aterrissa neste sábado (17) na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. A edição especial integra as celebrações pelos 48 anos da tropa de elite carioca e promete combates de alta intensidade a partir das 19h, com transmissão ao vivo do Sportv e do Combate.

O ponto alto da noite será a disputa pelo domínio da categoria dos pesos-médios (até 84kg). O atual campeão, o paulista João Dantas, entra para defender seu posto pela primeira vez. Do outro lado, o desafiante paraense Rodolfo dos Santos tenta levar o cinturão para o Norte do país. O clima de guerra já começou ontem (16), durante a pesagem oficial realizada na laje do batalhão.

O presidente do evento, Wallid Ismail, destacou a simbiose entre a filosofia das artes marciais e a rotina do batalhão.

— Queremos mostrar que o Brasil também forma policiais preparados para atuar nos cenários mais difíceis, assim como forma lutadores prontos para competir em alto nível. Policiais e atletas precisam de disciplina, preparo e coragem — afirmou Wallid.

A visão é compartilhada pelo tenente-coronel Corbage, comandante do BOPE, que recebeu os atletas antes da pesagem. — Receber atletas de alto rendimento no Bope faz sentido. Somos uma tropa de elite e vivemos de disciplina. Subir no ringue exige coragem. Ir para o front também — comparou o comandante.

Confira o card completo do Jungle Fight 144:

Sede do BOPE - Rio de Janeiro (RJ) Sábado, 17 de janeiro de 2026

Cinturão 84kg: João Dantas (SP) x Rodolfo dos Santos (PA)

61kg: Francisco Tratorzinho (RJ) x Edson de Amaral (PA)

70kg: Lucas Eduardo dos Santos (AP) x Albert Vieira (RJ)

77kg: Lucas Rodrigues (RJ) x Igor Zanuncio (ES)

66kg: Anderson Leal (RJ) x Antonio "Ceará de Aço" (RJ)

84kg: Yuri Machado (RJ) x Eduardo Alves Rodrigues (RJ)

52kg: Cecília Pereira (RJ) x Maria Fernandes (RJ)

57kg: Regiane Tatalia (SP) x Beatris Guimarães (AP)

66kg: Danilo Ferreira Lima (RJ) x Bruce Lee Almeida (MG)

57kg: Mateus "Adesanya" (RJ) x Renzo Barreto (RJ)

66kg: Harife Oliveira (RJ) x Eliseu Andrade (RJ)

Jungle Fight 144 celebra 48 anos do BOPE neste sábado. (Foto: Divulgação)

