Jungle Fight: Com finalização, João Dantas defende o cinturão no BOPE

Natural de Capão Bonito, em São Paulo, João Dantas foi o destaque do Jungle Fight 144, sábado (17), realizado na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais, no Rio de Janeiro. Na luta principal do evento, o campeão dos pesos médios manteve o cinturão, ao finalizar o paraense Rodolfo dos Santos com um arm-lock do triângulo no segundo round.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

+Aposte na vitória do seu lutador favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

- Sei que tenho muito para mostrar. Todas as minhas vitórias são por nocaute, queria mostrar um poco do meu jiu-jitsu hoje e deu certo. Uma boa finalização e com um adversário muito duro. Vamos comemorar, faca na caveira total! Nunca serão, jamais serão! - celebrou Dantas, de 29 anos, ao Canal Combate, que, agora, tem oito triunfos em 10 lutas no evento.

continua após a publicidade



Outro momento de destaque do Jungle Fight 144 foi a finalização do PM Eduardo Alves Rodrigues, do 5º Batalhão do Rio, sobre o conterrâneo Yuri Machado, com um mata-leão ainda no primeiro round.

Wallid Ismail, presidente do Jungle Fight, celebrou a edição especial e destacou o envolvimento da corporação, que celebra 48 anos.

- Fazer o Jungle Fight dentro do Bope foi marcante. O clima foi intenso do começo ao fim, com todos envolvidos no espírito da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agradeço ao comandante coronel Menezes, pelo trabalho que desenvolve à frente da corporação, e ao tenente-coronel Corbage, que abriram as portas do Bope para esta edição.

continua após a publicidade

A próxima edição do Jungle Fight, a de número 145, foi anunciada para o dia 28 de fevereiro.

Resultados do Jungle Fight 144



João Dantas venceu Rodolfo dos Santos por finalização aos 4min46s do R2

Francisco Tratorzinho x Branco de Anajás termina sem resultado após falta técnica não intencional aos 4min28s do R1

Albert Vieira venceu Lucas Eduardo dos Santos por nocaute técnico aos 2min27s do R2

Lucas Rodrigues venceu Igor Zanuncio por finalização aos 2min58s do R1

Anderson Leal venceu Antonio Ceará de Aço por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Eduardo Alves Rodrigues venceu Yuri Machado por finalização aos 3min24s do R1

Maria Fernandes venceu Cecília Pereira por decisão dividida (29-28, 27-30 e 29-28)

Regiane Tatalia venceu Beatris Guimarães por finalização aos 3min16s do R1

Bruce Lee Almeida venceu Danilo Ferreira Lima por finalização aos 4min44s do R1

Mateus Adesanya venceu Renzo Barreto por finalização aos 3min48s do R1

Harife Oliveira venceu Eliseu Andrade por finalização aos 4min32s do R1