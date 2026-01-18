Campeão do UFC, Ilia Topuria anuncia retorno
Em resposta a uma fã, o lutador anunciou que sua volta está próxima
A expectativa era de um retorno breve para Ilia Topuria após conquistar o cinturão dos leves contra Charles do Bronx no UFC 317. O que aconteceu, no entanto, foi um longo período de inatividade, marcado por problemas fora do octógono.
A pausa de Topuria no UFC rendeu, inclusive, a disputa pelo cinturão interino entre Paddy "The Baddy" e Justin Gaethje. Segundo o campeão dos leves, o vencedor desse duelo será seu próximo adversário.
Embora não tenha sido confirmado pelo Ultimate, a data também foi adiantada pelo georgiano. O peso-leve revelou, em resposta a um fã, que o seu retorno será entre abril e junho.
Em dezembro, o campeão linear dos leves enfim abriu o jogo sobre os problemas pessoais enfrentados que culminaram no seu afastamento do octógono. O lutador havia destacado que o silêncio, até então, fora uma tentativa de proteger a família. Veja a primeira nota na íntegra aqui.
— Nos últimos meses, fui alvo de pressões severas e inaceitáveis, incluindo ameaças de divulgação de falsas alegações de violência doméstica, a menos que fossem cumpridas exigências financeiras. Estas alegações são totalmente infundadas. Minha decisão inicial de permanecer em silêncio foi tomada exclusivamente para proteger meus filhos, que são a parte mais importante da minha vida. No entanto, compreendi que, nessas circunstâncias, o silêncio não protege a verdade – ele permite que narrativas falsas se difundam — escreveu Topuria.
As acusações enfrentadas por Ilia Topuria, campeão do UFC
Um novo desdobramento sobre as acusações enfrentadas por Ilia Topuria surgiram nos primeiros dias de 2026. Segundo um portal espanhol, o campeão dos leves teria sido intimado para depor em um tribunal de violência contra a mulher. A informação, no entanto, foi apontada como falsa pelo astro do UFC.
Dessa vez, o peso-leve garantiu que a intimação sobre as acusações de violência doméstica nunca aconteceu e, por isso, o veículo espanhol precisou alterar a nota publicada. Topuria ainda destaca que sua ida ao tribunal envolve apenas questões administrativas sobre a guarda da filha mais nova.
