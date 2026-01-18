Campeão do UFC, Ilia Topuria anuncia retorno

A expectativa era de um retorno breve para Ilia Topuria após conquistar o cinturão dos leves contra Charles do Bronx no UFC 317. O que aconteceu, no entanto, foi um longo período de inatividade, marcado por problemas fora do octógono.

A pausa de Topuria no UFC rendeu, inclusive, a disputa pelo cinturão interino entre Paddy "The Baddy" e Justin Gaethje. Segundo o campeão dos leves, o vencedor desse duelo será seu próximo adversário.

Embora não tenha sido confirmado pelo Ultimate, a data também foi adiantada pelo georgiano. O peso-leve revelou, em resposta a um fã, que o seu retorno será entre abril e junho.

Em dezembro, o campeão linear dos leves enfim abriu o jogo sobre os problemas pessoais enfrentados que culminaram no seu afastamento do octógono. O lutador havia destacado que o silêncio, até então, fora uma tentativa de proteger a família. Veja a primeira nota na íntegra aqui.

— Nos últimos meses, fui alvo de pressões severas e inaceitáveis, incluindo ameaças de divulgação de falsas alegações de violência doméstica, a menos que fossem cumpridas exigências financeiras. Estas alegações são totalmente infundadas. Minha decisão inicial de permanecer em silêncio foi tomada exclusivamente para proteger meus filhos, que são a parte mais importante da minha vida. No entanto, compreendi que, nessas circunstâncias, o silêncio não protege a verdade – ele permite que narrativas falsas se difundam — escreveu Topuria.

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

As acusações enfrentadas por Ilia Topuria, campeão do UFC

Um novo desdobramento sobre as acusações enfrentadas por Ilia Topuria surgiram nos primeiros dias de 2026. Segundo um portal espanhol, o campeão dos leves teria sido intimado para depor em um tribunal de violência contra a mulher. A informação, no entanto, foi apontada como falsa pelo astro do UFC.

Dessa vez, o peso-leve garantiu que a intimação sobre as acusações de violência doméstica nunca aconteceu e, por isso, o veículo espanhol precisou alterar a nota publicada. Topuria ainda destaca que sua ida ao tribunal envolve apenas questões administrativas sobre a guarda da filha mais nova.

