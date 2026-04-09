Desafiante a título de Poatan negocia com UFC de maneira inusitada

Alguns atletas pedem conselho para a familia, outros escutam o empresário, antes de tomar uma decisão na carreira. No caso de Jiri Prochazka, o método é um pouco diferente, segundo Dana White, o presidente do UFC. Antes de aceitar um novo contrato – com o evento deste sábado (11), por exemplo –, o tcheco utiliza ajuda espiritual.

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A revelação de Dana White aconteceu durante a transmissão ao vivo do influencer Adin Ross. Segundo o dirigente, a organização precisou de adaptar a uma nova maneira de negociar uma luta com o ex-campeão do UFC. Com isso, a resposta de Prochazka costuma chegar dias após a proposta ser feita.

— Quando você liga para ele para aceitar a luta, ele vai para a floresta, conversa com quem quer que esteja lá espiritualmente, e volta alguns dias depois para dizer sim ou não — disse o presidente do UFC.

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Com a saída de Alex Poatan dos meio-pesados (até 92,9 Kg), o tcheco e o neozelandês Carlos Ulberg se enfrentam pela disputa do cinturão vago. O duelo fecha a noite de atividades do UFC 327, que conta ainda com quatro brasileiros entre os cards principal e preliminar.

Novo reinado nos meio-pesados do UFC

Depois de reconquistar o título na revanche contra Magomed Ankalaev, Poatan divulgou que seus planos futuros incluíam uma nova mudança de peso no UFC. O brasileiro estreou na organização no médio em 2021 e sobe de categoria desde então. A busca por experiências entre os pesados, no entanto, custou o cinturão dos meio-pesados.

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Com isso, independente de quem for o vencedor, o combate entre Prochazka e Ulberg iniciará um novo reinado na divisão. De um lado, o theco projeta voltar ao topo do UFC, assim como aconteceu em 2022, quando superou Glover Teixeira – treinador de Alex. Na época, precisou vagar o título após sofreu uma grave lesão.

Mais duas oportunidades de ser campeão surgiram para Prochazka, em 2023 e 2024, contra o próprio Poatan. O brasileiro levou a melhor em ambas as lutas com belos nocautes ainda no segundo round. Inclusive, essas foram as únicas derrotas do tcheco no Ultimte.

Carlos Ulberg, por sua vez, terá sua primeira chance de conquistar o cinturão neste sábado (11). A sequência impressionante de nove triunfos consecutivos colocou o neozelandês na terceira colocação do ranking dos meio-pesados. O lutador tem apenas uma derrota em seu cartel no MMA – sofrida em sua estreia no UFC.

Card oficial do UFC 327, com Jiri Prochazka e Carlos Ulberg (Foto: Reprodução)

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