VÍDEO: Alex Poatan treina para UFC Casa Branca com peso-pesado brasileiro

A preparação de Alex "Poatan" Pereira para a estreia na divisão dos pesos-pesados (até 120 kg) do Ultimate Fight Championship (UFC) segue a todo vapor. Nesta quarta-feira (20), a menos de um mês para o UFC Casa Branca, o lutador divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece treinando boxe com Tallison Teixeira, segundo brasileiro mais bem ranqueado da categoria.

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O registro mostra um embate equilibrado, com direito a trocação, recursos de defesa e desvios. "Afiando as mãos e o queixo", brincou o ex-campeão dos pesos-médios (até 83,9 kg) e dos meio-pesados (93,9 kg), em alusão aos golpes que desferiu e sofreu.

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Mais conhecido como "Xicão", Tallison Teixeira migrou para o MMA em 2021 após fazer carreira no jiu-jitsu e soma nove vitórias e uma derrota no histórico profissional. Aos 26 anos, ele aparece em 15º lugar no ranking dos pesos-pesados, estando apenas atrás de Valter Walker (13º) entre os representantes do Brasil.

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O baiano de Vitória da Conquista estreou no UFC em 2025 e já lutou três vezes, vencendo Justin Tafa (UFC 312) por nocaute aos 35 segundos do primeiro round e Tai Tuivasa (UFC 325) por decisão unânime. Na única derrota, foi nocauteado por Derrick Lewis no evento principal do Fight Night de Nashville, nos Estados Unidos, também aos 35 segundos do primeiro round.

"Xicão" está escalado para a antepenúltima luta do próximo Fight Night, que será realizado em Macau, na China, no dia 30 de maio. O brasileiro enfrentará Sergei Pavlovich, da Rússia.

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Alex Poatan no UFC Casa Branca

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Marcada para 14 de junho, em Washington, capital dos Estados Unidos, a luta co-principal do evento histórico será liderada por Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, em duelo válido pela disputa do título interino dos pesos-pesados. De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após abrir mão do cinturão dos meio-pesados. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando conquistou a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste embate surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra Gane, o inglês deixou a luta lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

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