Brasileira vence e sobe ao Top 5, mas é demitida pelo UFC

Uma notícia surpreendente chocou os fãs brasileiros do UFC nesta quinta-feira (21). Apesar da vitória imponente sobre a compatriota Jacqueline Cavalcanti, que lhe garantiu o Top 5 dos galos (até 61 kg), Ketlen Vieira teve seu contrato encerrado pela organização de Dana White. A informação foi divulgada primeiro pelo portal especializado "MMA Fighting".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Aos 34 anos, Ketlen encerra uma trajetória de uma década no UFC com um cartel de 10 vitórias e cinco derrotas. Vale destacar, porém, que os últimos reveses das brasileiras foram contra destaques do Top 4 no ranking do peso-galo feminino: Raquel Pennington, Kayla Harrison – atual campeã da divisão – e Norma Dumont.

Inclusive, esta última derrota contra a sua compatriota foi marcada por controvérsias, em que muitos acreditam que o triunfo deveria ter sido de Ketlen. O resultado, por decisão dividida, favoreceu Dumont que ultrapassou Vieira na lista entre as melhores da categoria.

continua após a publicidade

Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

➡️ Além de Alex Poatan, Brasil tem mais dois lutadores no UFC Casa Branca

Brasil já havia sofrido com demissões no UFC

Não foi a primeira vez que o Brasil perdeu espaço no UFC este ano, com quatro baixas no último mês. Em meio a derrotas e problemas com o corte de peso, Antônio Trócoli (peso-médio), Luana Carolina (peso-mosca), Bruna Brasil (peso-palha) e Luan Lacerda (peso-galo) foram dispensados pela organização. Os três primeiros nomes também foram confirmados pelo portal "MMA Fighting", enquanto o último anunciou sua saída nas redes sociais.

🥊 Aposte na vitória do seu lutador favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.