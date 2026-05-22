Embora ainda não tenha previsão de retorno, Tom Aspinall sabe que terá de enfrentar o vencedor da disputa entre Alex Poatan e Ciryl Gane para seguir no topo do UFC. O brasileiro fará sua estreia no peso-pesado (até 120 kg) contra um ex-campeão interino da categoria, o que aumenta a dificuldade do combate. A luta será co-main event na Casa Branca, que está prevista para o dia 14 de junho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao podcast "Fight Your Corner", o inglês reconheceu os talentos de Poatan, mas acredita que a falta de experiência contra adversários maiores será um problema para o brasileiro. O ritmo de luta, então, será o trunfo para Gane levar a melhor ao fim dos cinco rounds por pontos, seja em decisão unânime ou dividida.

— Luta difícil de prever, mas eu diria que Gane (vence) por pontos. Acho que ele vai se movimentar demais e vencer por pontos. Pereira carrega muito poder nos meio-pesados e nos médios, mas ele também está lutando contra caras muito menores. Um grande fator pelo qual ele está nocauteando esses caras é porque ele é muito maior. Ciryl Gane está acostumado a aguentar socos de pesos-pesados grandes — disse Aspinall.

continua após a publicidade

Talvez o que represente um obstáculo para Alex não seja uma questão de tamanho ou habilidade, mas sim algo fisiológico. Com mais massa muscular, a demanda por oxigênio é superior, o que pode afetar o desempenho durante uma luta de até 25 minutos, ainda mais na categoria dos pesados.

Para demonstrar sua preparação para a nova divisão, o brasileiro agita as redes sociais com vídeos de treinamento com Glover Teixeira. Os meses de abril e maio, então, foram marcados por registros de Poatan na academia, seja em sparrings, trabalho de manopla ou musculação. Antes mesmo de experimentar uma nova categoria, o brasileiro já atrai olhares devido à sua impressionante estatura e constituição robusta, típica de um peso-pesado.

continua após a publicidade

Poatan no UFC Casa Branca

Como já mencionado, a luta co-principal do evento histórico será liderada por Alex Pereira e Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Alex Poatan está em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram/Alexpoatanpereira)

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy leva a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta o norte-americano Michael Chandler. Veja aqui o card completo.

Futuro do peso-pesado

Independentemente do resultado, Tom Aspinall sabe que precisa estar pronto para grandes desafios em sua próxima defesa. O retorno do inglês depende de liberação médica após as múltiplas cirurgias que fez nos olhos após a lesão sofrida. A expectativa é que, assim que receber o aval, o UFC feche com rapidez a unificação dos títulos do peso-pesado.

🥊 Aposte no seu lutador favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.