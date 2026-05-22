Conor McGregor promete retorno triunfal: 'Estou melhor do que nunca'
Apesar de aparecer como "zebra" nas casas de apostas, "The Notorious" garantiu estar pronto para mostrar sua maestria no UFC 329
Após o anúncio do retorno de Conor McGregor ao Ultimate Fight Championship (UFC), o astro do MMA se manifestou empolgado em suas redes sociais. A volta está marcada para o dia 11 de julho, em Las Vegas (EUA), na tradicional "Semana Internacional da Luta". O adversário será Max Holloway na luta principal do UFC 329, na categoria dos meio-médios (até 77,1 kg).
Em seu Instagram, Conor agradeceu o incentivo que tem recebido nos últimos dias, algo que o energizou para o intenso período de treinamento. Além disso, o irlandês prometeu estar totalmente focado no desafio, assim como seus treinadores e parceiros de treino.
- É um momento glorioso na nossa academia! Estou melhor do que nunca e ansioso para mostrar mais uma vez minha maestria nas artes marciais para o mundo.
A volta de Conor McGregor
Apesar da extrema confiança de "The Notorious", as principais casas de apostas o apontam como uma grande zebra. McGregor está afastado da categoria desde julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para o americano Dustin Poirier.
Apesar disso, Conor já derrotou Holloway 13 anos atrás. Na época, o irlandês venceu por decisão unânime após três rounds, na categoria peso-pena (até 65,8 kg). O "Blessed" também vem de um revés no Ultimate, sofrido para Charles do Bronx no UFC 326, em março deste ano.
Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a volta de Conor McGregor é anunciada. Em 2024, o lutador iria enfrentar Michael Chandler no UFC 303, também pelo peso meio-médio, mas fraturou o dedinho do pé esquerdo e precisou cancelar o evento.
Confira o card principal do UFC 329
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Conor McGregor (IRL) x Max Holloway (EUA) - Evento principal
Peso-leve (até 70,3 kg): Benoit Saint Denis (FRA) x Paddy Pimblett (ING) - Co-evento principal
Peso-galo (até 61,2 kg): Cory Sandhagen (EUA) x Mario Bautista (EUA)*
Peso-mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval (EUA) x Lone'er Kavanagh (ING)*
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson (EUA) x Elisha Ellison (EUA)*
*Ordem das lutas a ser divulgada
