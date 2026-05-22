Lutas

Conor McGregor promete retorno triunfal: 'Estou melhor do que nunca'

Apesar de aparecer como "zebra" nas casas de apostas, "The Notorious" garantiu estar pronto para mostrar sua maestria no UFC 329

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/05/2026
11:49
Atualizado há 1 minutos
Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)
Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)
Conor McGregor retorna ao UFC em 11 de julho contra Max Holloway.
Luta principal do UFC 329 será na categoria meio-médio, entre Conor McGregor e Max Holloway.
McGregor está afastado desde julho de 2021.
Após o anúncio do retorno de Conor McGregor ao Ultimate Fight Championship (UFC), o astro do MMA se manifestou empolgado em suas redes sociais. A volta está marcada para o dia 11 de julho, em Las Vegas (EUA), na tradicional "Semana Internacional da Luta". O adversário será Max Holloway na luta principal do UFC 329, na categoria dos meio-médios (até 77,1 kg).

Em seu Instagram, Conor agradeceu o incentivo que tem recebido nos últimos dias, algo que o energizou para o intenso período de treinamento. Além disso, o irlandês prometeu estar totalmente focado no desafio, assim como seus treinadores e parceiros de treino.

- É um momento glorioso na nossa academia! Estou melhor do que nunca e ansioso para mostrar mais uma vez minha maestria nas artes marciais para o mundo.

A volta de Conor McGregor

Apesar da extrema confiança de "The Notorious", as principais casas de apostas o apontam como uma grande zebra. McGregor está afastado da categoria desde julho de 2021, quando quebrou a perna na derrota para o americano Dustin Poirier.

Apesar disso, Conor já derrotou Holloway 13 anos atrás. Na época, o irlandês venceu por decisão unânime após três rounds, na categoria peso-pena (até 65,8 kg). O "Blessed" também vem de um revés no Ultimate, sofrido para Charles do Bronx no UFC 326, em março deste ano.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a volta de Conor McGregor é anunciada. Em 2024, o lutador iria enfrentar Michael Chandler no UFC 303, também pelo peso meio-médio, mas fraturou o dedinho do pé esquerdo e precisou cancelar o evento.

Confira o card principal do UFC 329

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Conor McGregor (IRL) x Max Holloway (EUA) - Evento principal

Peso-leve (até 70,3 kg): Benoit Saint Denis (FRA) x Paddy Pimblett (ING) - Co-evento principal

Peso-galo (até 61,2 kg): Cory Sandhagen (EUA) x Mario Bautista (EUA)*

Peso-mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval (EUA) x Lone'er Kavanagh (ING)*

Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson (EUA) x Elisha Ellison (EUA)*

*Ordem das lutas a ser divulgada

Poster do UFC 329 destaca luta entre McGregor e Holloway (Foto: Reprodução/UFC)

