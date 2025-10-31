Mesmo sem Popó, o Fight Music Show volta para São Paulo, neste sábado (1º), em mais uma edição do evento repleto de estrelas brasileiras. A luta principal do FMS 7 será entre o Davi Brito, campeão do BBB, e Sacha Bali, vencedor de A Fazenda. Com transmissões da Rede Globo, o card da sétima edição está agendado para a partir das 18h (de Brasília).

Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. O evento é supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), e os combates adaptados para preservar a integridade física dos participantes.

Davi Brito x Sacha Bali: luta principal do FMS 7

A luta principal do Fight Music Show 7 aconteceria entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão. Porém, após passar por cirurgia e anunciar aposentadoria devido à confusão generalizada no Spaten Fight Night, o consagrado boxeador baiano se retirou do evento e a luta foi cancelada.

Assim, o combate principal da noite colocará frente a frente dois ex-participantes de reality show: Davi Brito e Sacha Bali. Os dois têm utilizado as redes sociais para promover o evento e mostrar a preparação para a luta.

Card oficial do Fight Music Show 7 (Foto: Divulgação/FMS)

Além dos famosos, o evento ainda conta com nomes consagrados no esporte brasileiro, como é o caso de Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, nos Jogos de Londres 2012. Rogério Minotouro, um dos principais nomes do MMA, também integrará o card do FMS 7.

Onde assistir ao evento

A sétima edição do Fight Music Show será transmitida no site oficial do FMS, além do Canal Combate e a TV aberta da Globo, em todo território brasileiro. Para fãs fora do Brasil, é possível acompanhar as lutas e entrevistas no TrillerTV.

FICHA TÉCNICA

Fight Music Show 7

📆 Data: 1º de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, Canal Combate, site oficial do FMS e TrillerTV (exibição internacional)

Card completo

Davi Brito x Sacha Bali

Esquiva Falcão x Binho de Jesus

Xamuel x Jhony MC

Vidigal & He-Man x Marins & Cabo Pereira

Lucas Mineiro x Bruno Nascimento

Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo

Diego Grossi x Victor Ruiz

Thomaz Costa x Kew

Nego do Borel x Rômulo Deu Cria

Inaê Barros x Mendigata

Rogério "Minotouro" x Rey Phisique



