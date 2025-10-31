Davi Brito provoca adversário do FMS 7: 'Vou passar que nem trem'

Davi Brito e Sacha Bali trocaram provocações antes de se enfrentarem no Fight Music Show 7, que acontece neste sábado (1º). Na sétima edição do evento, os ex-participantes de reality show assumem a luta principal, após as saídas de Popó e Diego Alemão. As alfinetadas começaram pelo campeão do BBB, através das redes sociais, e aumentaram a expectativa para o combate.

— Tô passando pra falar pra vocês aí, ó. Cinco quilômetros, com 28 minutos. Então, Sasha, pega a visão. Você só anda correndo aí, nos stories, e não posta quilometragem. Por que será? Hã? Será que você tá condicionado? Será que você vai aguentar os seis rounds? Se durar, né? Porque eu quero acabar antes, eu quero voltar pra casa logo. Tem pressa? Então, véi. Desista. Dá tempo. Paga a multa do contrato. Inventa uma lesão — provocou Davi, que completou:

— Finge alguma coisa. Faz alguma coisa, véi. Mas suma da minha frente, véi. Suma da minha frente. Por quê, irmão? Vou passar que nem um trem em cima de você. Tu vai nem ver. Eu tô até com pena, irmão. Até com pena. Porque eu não gosto de me ver com raiva de ninguém, tá ligado? Então, véi, suma. É só um desabafo que eu tô fazendo aqui com você, irmão, para o seu bem. Quando eu pisar no avião, com a equipe, vai ser mão de tijolo. Não vai ser nem de pedra, é de tijolo. Então, quero deixar até meus pêsames pra você aqui antes do dia. Eu vou até levar um presente que eu comprei pra você.

Não demorou para Sacha responder as provocações de Davi Brito. Também pelas redes sociais, o campeão de A Fazenda debochou da suposta "raiva" do baiano ao dizer que "não está nem aí" para o adversário. Ele ainda destacou que o ex-BBB é "completamente maluco".

Luta principal do FMS 7

A luta principal do Fight Music Show 7 aconteceria entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão. Porém, após passar por cirurgia e anunciar aposentadoria devido à confusão generalizada no Spaten Fight Night, o consagrado boxeador baiano se retirou do evento e a luta foi cancelada.

Assim, o combate principal da noite colocará frente a frente dois ex-participantes de reality show: Davi Brito e Sacha Bali. Os dois têm utilizado as redes sociais para promover o evento e mostrar a preparação para a luta.

Além dos famosos, o evento ainda conta com nomes consagrados no esporte brasileiro, como é o caso de Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, nos Jogos de Londres 2012. Rog