Ex-campeã do UFC, Amanda Nunes retorna da aposentadoria no próximo dia 24 de janeiro e enfrenta sua antiga companheira de treinos, Kayla Harrison, pelo cinturão peso galo do Ultimate, agora em posse da norte-americana. E a brasileira admitiu ter saído de seu antigo time, a American Top Team, por conta da possibilidade de um dia enfrentar Harrison. Além disso, a baiana garantiu que vai conseguir a vitória e se sagrar novamente campeã do UFC.

Além disso, Amanda revelou que conversou com Dan Lambert, dono da ATT, sobre a chance de um dia bater de frente com Kayla, mas a posição da academia tem sido a de que atletas acabam tendo que se enfrentar e o time se divide para ajudá-los quando isso acontecer.

— Sim (Kayla foi a razão de Amanda ter saído da American Top Team), porque eu sabia que essa luta poderia acontecer no futuro. E foi o que eu falei para o dono do time. Eu falei que, se um dia eu lutar com ela, quero ser a única a levar o nome da academia, entendeu? Porque eu trouxe o cinturão. Não só um, mas dois cinturões. Na minha cabeça, eu não queria enfrentá-la desse jeito — admitiu Amanda em entrevista à apresentadora do UFC Brasil, Evelyn Rodrigues.

Amanda Nunes admite 'luta perigosa' no UFC 324

Apesar do aparente desconforto com o desenrolar da situação, Amanda Nunes parece ter superado o ocorrido e virou uma nova página em sua carreira. Com a experiência de ter treinado diretamente com Kayla Harrison por anos, a ex-campeã se sente confortável para garantir a vitória no dia 24.

— É uma luta perigosa, com certeza, a Kayla é uma atleta forte. E é isso que eu gosto. Eu gosto de me desafiar o tempo todo. Eu vou ganhar dela, isso é certo. Vai ser uma luta bem disputada. Eu sei que ela é muito forte no grappling, tem um judô bom e tal, mas eu também. Então vai ser uma caixinha de surpresas ali a luta. Estou muito ansiosa e preparada para isso — comentou a brasileira, que acredita ter capacidade de acabar com a luta em qualquer momento.

— A qualquer momento posso finalizar essa luta. Se eu achar minha distância próxima, com certeza eu posso finalizar. Mas estou pronta para os cinco rounds também e fazer um show para a galera.