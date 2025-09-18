Presidente do UFC, Dana White, esteve à frente das negociações para que o Ultimate trocasse a ESPN pela Paramount e a CBS a partir de 2026. Com isso, o calendário inicial da organização para o ano que vem já foi anunciado. Serão 44 eventos do UFC em 2026, como anunciado pelo chefão do UFC no podcast ‘’Impaulsive’’.

Os 44 shows prometidos por Dana White devem correr o mundo mais uma vez - em 2025, o Ultimate viajou até agora para a Arábia Saudita, Austrália, Inglaterra, México, Canadá, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, China e França - além de vários eventos ‘’em casa’’ nos Estados Unidos. Além disso, o UFC já marcou eventos no Brasil e no Catar para este ano.

A expectativa é que 12 dos 44 cards anunciados sejam de eventos numerados, com disputas de título, e o restante seja no formato de Fight Night, que também pode contar com duelos pelo cinturão, ainda que isso seja mais raro.

Por fim, os 10 eventos do Contender Series, cujos destaques ganham vaga no UFC, não estão na matemática dos 44 eventos e esse número pode dobrar nos próximos anos, de acordo com White.

Dana White e UFC embarcam em novas modalidades

Dana White deve se envolver ainda mais no boxe em 2026 (Foto: David Becker/Getty Images for Netflix)

O UFC em si terá 44 shows, mas não é só isso que a companhia irá produzir de conteúdo ao vivo. Em 2026, a organização norte-americana também entrará de vez no boxe, com a Zuffa Boxing. Após co-promover o duelo entre Terence Crawford e Canelo Álvarez na Netflix, Dana White prometeu organizar entre 16 e 18 eventos de boxe no ano que vem - estes eventos não estão dentro do pacote com a Paramount e Dana White revelou que irá buscar um novo parceiro de TV para transmitir os shows da Zuffa Boxing.

Além disso, o Ultimate continuará investindo no jiu-jitsu, através do UFC BJJ. Em 2026, a expectativa é que o UFC organize 14 eventos de jiu-jitsu, e ainda 12 shows do power slap, o que é uma modalidade em que os adversários trocam tapas no rosto até a desistência e/ou nocaute.