O rosto mais conhecido do MMA mundial não está mais à frente das mesas de negociação. Em um movimento que marca o fim de uma era, Dana White confirmou, em entrevista à Fox Sports, seu afastamento completo das tratativas contratuais com os lutadores. O dirigente justificou a decisão de forma direta: o processo parou de lhe trazer satisfação profissional.

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— Cheguei a um ponto em que isso simplesmente não é mais divertido. Eu me afastei completamente da parte de negociação dos contratos.

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Transição nos bastidores e foco no boxe

Com a mudança, a responsabilidade de gerir as bolsas e vínculos dos atletas passa a ser de outros executivos da estrutura da organização. Embora White mantenha o cargo de presidente e siga como peça central nas decisões estratégicas do UFC, sua rotina tem passado por uma transição. Especula-se que o dirigente esteja agora concentrando esforços na Zuffa Boxing, seu projeto de expansão, além de movimentos macro da companhia.

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"Fator McGregor" e o futuro

Apesar do distanciamento burocrático, Dana White não se desligou dos holofotes e das grandes lutas. O mandatário segue como o principal articulador para o aguardado retorno de Conor McGregor ao octógono ainda em 2026.

Questionado após o UFC Seattle sobre o estágio das conversas com o astro irlandês, White manteve o tom cauteloso, mas esperançoso:

— Possivelmente. Nada está feito, nem perto de estar concluído. Mas estou otimista — afirmou, reforçando que, embora não cuide mais de cada contrato da organização, ainda é ele quem dá a palavra final sobre os grandes espetáculos que movem a indústria.

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Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)

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