Com Renato Moicano, veja como foi o card completo do UFC Vegas 115
No Meta Apex, em Las Vegas (EUA), brasileiro venceu Chris Duncan por finalização na luta principal do evento
Neste sábado (4), Renato Moicano finalizou o escocês Chris Duncan e saiu vencedor da luta principal do UFC Vegas 115, disputado no Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ao todo, onze brasileiros entraram em ação no octógono.
Veja como foi o card principal do UFC Vegas 115
6. Renato Moicano (BRA) venceu Chris Duncan (ESC) por finalização no segundo round
5. Virna Jandiroba (BRA) venceu Tabatha Ricci (BRA), na luta co-principal da noite, por decisão unânime
4. Abdul Rakhman Yakhyaev (TUR) venceu Brendson Ribeiro (BRA) por finalização no primeiro round
3. Ethyn Ewing (EUA) venceu Rafael Estevam (BRA) por nocaute no terceiro round
2. Tommy McMillen (EUA) venceu Manolo Zecchini (ITA) por nocaute no primeiro round
1. Em sua primeira luta no UFC, José Delano (BRA) venceu Robert Ruchala (POL) por decisão unânime!
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 115
📆 Data: 4 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Confira os resultados do card preliminar
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Thomas Petersen (113,8 Kg) vence Guilherme Pat (BRA) por decisão majoritária
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa (BRA) venceu Stewart Nicoll (AUS) por nocaute técnico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Darrius Flowers (EUA) venceu Lando Vannata (EUA) por nocaute
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alice Pereira (BRA) venceu Hailey Cowan (EUA) por nocaute
Peso-médio (até 83,9 Kg): Tresean Gore (EUA) venceu Azamat Bekoev (RUS) por finalização
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa (BRA) venceu Melissa Gatto (BRA) por decisão majoritária
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kai Kamaka III (EUA) venceu Dakota Hope (EUA) por decisão dividida
Card Principal - 21 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Renato Moicano (70,7 Kg) x Chris Duncan (70,7 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Tabatha Ricci (52,3 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev (93,8 Kg)* x Brendson Ribeiro (93,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ethyn Ewing (61,4 Kg) x Rafael Estevam (61,9 kg)*
Peso-pena (até 65,7 Kg): Tommy McMillen (66 Kg) x Manolo Zecchini (65,7 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): José Delano (65,5 kg) x Robert Ruchala (66,2 Kg)
